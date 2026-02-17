Καιρός: Νέα επιδείνωση με ισχυρές καταιγίδες – Πού θα χρειαστεί προσοχή

Νέα επιδείνωση του καιρού έχει ξεκινήσει ηδη από χθες βράδυ, με χαρακτηριστικά που προκαλούν έντονη ανησυχία, όπως αναφέρει η μετεωρολόγος του ΕΡΤnews, Νικολέτα Ζιακοπούλου.

Γιατί μπορεί οι ταμιευτήρες νερού να γεμίζουν, ωστόσο τα εδάφη καταρρέουν και υπάρχουν περιοχές που δεν αντέχουν άλλο, καθώς έχουν δεχθεί μέσα σε τρεις μήνες το νερό μιας ολόκληρης χρονιάς.

Περιοχές σε υψηλό κίνδυνο

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα δεχτεί και πάλι η Δυτική Ελλάδα, το Αιγαίο και η Κρήτη. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε περιοχές που είναι ήδη πληγείσες, όπως το Ιονίου, η Ιόνια Οδός, κοντά στην Ήπειρο, περιοχές της Πελοποννήσου κοντά στον Αλφειό, που είναι ήδη πλημμυρισμένος, η Χίος και το βορειοανατολικό Αιγαίο.

«Είναι πιθανό με το νερό που θα πέσει και με τους πραγματικά θυελλώδεις ανέμους να έχουμε και περαιτέρω ζητήματα και προβλήματα σε αυτές τις περιοχές. Γι αυτό περιορίζουμε τις μετακινήσεις, ειδικά σε μέρη που έχουν δεχτεί ήδη πολλαπλές κακοκαιρίες», τόνισε η μετεωρολόγος του ΕΡΤnews.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Τρίτη 17/02/2026 αναμένονται βροχές και τοπικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τα φαινόμενα στα δυτικά θα είναι κατά τόπους ισχυρά και αναμένεται να σημειωθούν σημαντικά ύψη βροχής. Οι καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και ανατολικά τμήματα είναι πιθανό να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις. Χιονοπτώσεις αναμένονται στα ηπειρωτικά ορεινά. Τις βραδινές ώρες και πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 18/02 τα φαινόμενα αναμένεται να εξασθενήσουν σταδιακά.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 2 έως 9 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 1 έως 13 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από -1 έως 14-15 βαθμούς Κελσίου, στην Ήπειρο από -1 έως 12-14 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 0 έως 16 βαθμούς Κελσίου, στα Επτάνησα από 9 έως 13 βαθμούς Κελσίου και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 9 έως 17-18 βαθμούς Κελσίου.

Στο Ιόνιο αναμένονται αρχικά δυτικοί άνεμοι με εντάσεις έως 6-7 μποφόρ, με σταδιακή στροφή τους σε βορειοδυτικούς από τις απογευματινές ώρες και εντάσεις έως 7-8 μποφόρ. Στο Αιγαίο αναμένονται αρχικά νοτιοδυτικοί/δυτικοί άνεμοι με εντάσεις έως 7-8 που τις βραδινές ώρες θα στραφούν σε βορειοδυτικούς με εντάσεις έως 7-8 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αναμένονται νεφώσεις με βροχές και πιθανές καταιγίδες κυρίως τις μεσημβρινές και πρώτες απογευματινές ώρες με βελτίωση αργότερα. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νότιες/νοτιοδυτικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ και στα νοτιοανατολικά τμήματα έως 6 μποφόρ, ενώ τις βραδινές ώρες αναμένεται στροφή σε δυτικούς ανέμους με εντάσεις έως 5-6 μποφόρ και στα δυτικά και νότια τμήματα του νομού τοπικά έως 7-8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 16-17 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις με παροδικές βροχές με πιθανότητα για τοπικές καταιγίδες και βελτίωση μετά τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νοτιοανατολικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ, ενώ μετά τις απογευματινές ώρες θα στραφούν σε βορειοδυτικούς με εντάσεις έως 5-6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 13 βαθμούς Κελσίου.