Καιρός: Νέο κύμα καύσωνα για τις επόμενες 72 ώρες - Πότε «φεύγει» η ασφυκτική ζέστη

Πρό των πυλών βρίσκεται νέο κύμα καύσωνα που αναμένεται να πλήξει πολλές περιοχές της χώρας μας μέχρι την Τετάρτη 23 Ιουλίου.

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στην ‘Ηπειρο, τη Θεσσαλία, τη Στερεά και την Πελοπόννησο, όπου δεν αποκλείονται τα «σαραντάρια» ενώ εκτός από τα κεντρικά και νότια ο υδράργυρος θα ανέβει και στην Κρήτη.

Οι θερμές μάζες από Ιταλία σε συνδυασμό με βορειοδυτικό άνεμο ίσως ανεβάσουν το θερμόμετρο και στους 42 βαθμούς Κελσίου την Τετάρτη σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο του ΕΡΤnews Αναστασία Τυράσκη, για σήμερα η μέγιστη τιμή στην Αθήνα αναμένεται στους 38 βαθμούς Κελσίου, ενώ αύριο θα δούμε την θερμοκρασία να «σκαρφαλώνει» στους 39 βαθμούς και την Τετάρτη δεν αποκλείεται «σαραντάρι», ενώ από την Πέμπτη αναμένεται αποκλιμάκωση σε όλη τη χώρα.

Μάλιστα, έντονη μεταβολή αναμένεται την Παρασκευή με περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας και βροχές σίγουρα στη βόρεια Ελλάδα και ενδεχομένως νότια ως την Αθήνα. Ανεβαίνει η θερμοκρασία και στα νησιά, με μέγιστες τιμές στους 36 – 37 βαθμούς Κελσίου ενώ 38 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο στη νότια Κρήτη.

Προς το να σπάσει κάθε ρεκόρ στους 41 βαθμούς οδεύει η Λάρισα, ενώ Τρίκαλα και Βελεστίνο βρίσκονται ήδη στους 40 βαθμούς. Στο χάρτη κινδύνου για πυρκαγιές ήδη η περιοχή βρίσκεται στο επίπεδο τρία.

Οδηγίες από τον ΕΟΔΥ

«Αν βρούμε συμπολίτη πεσμένο τον μεταφέρουμε σε σκιερό μέρος, να τον δροσίσουμε με νερό στο πρόσωπο αλλά όχι να πιει για να αποτραπεί εισρόφηση», καλεί ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ, Θοδωρής Βασιλακόπουλος, μιλώντας στο ΕΡΤnews.

Για τις ευπαθείς ομάδες ο καθηγητής επισημαίνει την αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων, ειδικά το μεσημέρι και υπενθυμίζει ότι το αλεξήλιον, η ομπρέλα, είναι ιδιαίτερα χρήσιμη. Οι συγγενείς των ηλικιωμένων θα κάνουν «καλή πράξη», όπως λέει, αν επικοινωνήσουν με τους θεράποντες γιατρούς για επικαιροποίηση των οδηγιών.

Αλλά και για τα παιδιά, επισημαίνει ότι δεν πρέπει να βρίσκονται στην παραλία μετά το μεσημέρι και υπενθυμίζει ότι δεν ενδείκνυται να κάνουν πέντε λεπτά κολύμπι και μετά να μένουν στην αμμουδιά.