Καιρός: Οι ενισχυμένοι βοριάδες φέρνουν χαμηλές θερμοκρασίες

Με γενικά καλές συνθήκες θα κυλήσει καιρός αυτή την εβδομάδα στη χώρα. Μέχρι και την Παρασκευή αναμένεται κυρίως ηλιοφάνεια, χωρίς αξιόλογα φαινόμενα, ενώ οι άνεμοι στο Ιόνιο θα είναι μεταβλητοί.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι και βορειοανατολικοί άνεμοι 4 με 5 μποφόρ, ενώ από τα μέσα της εβδομάδας θα ενισχυθούν σημαντικά, φτάνοντας τοπικά τα 7 με 8 μποφόρ. Οι ενισχυμένοι βοριάδες θα συνοδευτούν και από μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας τις επόμενες ημέρες, περίπου 2 με 3 βαθμούς κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Φαινόμενα δεν αναμένονται γενικευμένα, ωστόσο τοπικές και ασθενείς βροχές ενδέχεται να σημειωθούν κυρίως στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα μέσα στο επόμενο 48ωρο.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Τρίτη 10 Μαρτίου 2026, αναμένονται νεφώσεις με ασθενείς βροχές σε περιοχές της κεντρικής και νότιας ηπειρωτικής χώρας, στην Εύβοια και την Κρήτη.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία -1 έως 12 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 2 έως 16-17, στην Ήπειρο από 2 έως 16-17 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 2 έως 14, στην Ανατολική Στερεά και στην Εύβοια από 6 έως 16-17 βαθμούς, στην Πελοπόννησο από 4 έως 17-18 βαθμούς, στα Επτάνησα από 7 έως 16-17, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 6 έως 16 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 9 έως 16-18 βαθμούς.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 4-6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 μποφόρ και στα νότια έως 6 μποφόρ.

Στην Αττική, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αναμένονται νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με εντάσεις 3-5 και στα ανατολικά το πρωί έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 16-17 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις 2-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 15 βαθμούς.