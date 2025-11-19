Καιρός: Οι επικίνδυνες περιοχές για πλημμύρες - Πότε θα πάρουμε «γεύση» από χειμώνα

Βροχερό θα είναι το σκηνικό του καιρού για ένα ακόμα 24ωρο με τις περιοχές που βρίσκονται στο επίκεντρο να είναι εκείνες στη βορειο-δυτική Ελλάδα όπου και θα διατηρηθούν μέχρι και το τέλος της εβδομάδας.

Όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, «εμμονικές και επικίνδυνες καταιγίδες στα βόρειο-δυτικά και στο βάθος κρύα», προαναγέλλοντας μία «μικρή γεύση από χειμώνα» που - επιτέλους - περιμένουμε από την Κυριακή (23/11).

Αναλυτικά η ανάρτηση Τσατραφύλλια:

«Κέρκυρα, Παξοί, Θεσπρωτία, Πρέβεζα, Λευκάδα βρίσκονται στην πρώτη γραμμή επικινδυνότητας για πλημμυρικά φαινόμενα και κατολισθήσεις στις ευάλωτες περιοχές και ακολουθούν με λιγότερη επικινδυνότητα οι υπόλοιπες περιοχές της Ηπείρου, η Αιτωλοακαρνανία και η Κεφαλονιά.

Ήπια θα παραμένει και η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στις περισσότερες περιοχές μέχρι το Σάββατο 22/11.

Η υγρασία, τα ψιλόβροχα και οι υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες είναι δεδομένα για τις υπόλοιπες περιοχές.

Από την Κυριακή 23/11 δεν αποκλείεται να πάρουμε μία μικρή γεύση απο Χειμώνα, ωστόσο προς το παρών δεν βλέπω καμία ιδιαίτερη δυναμική ως προς τη διάρκεια».