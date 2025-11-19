Καιρός: Οι επικίνδυνες περιοχές για πλημμύρες - Πότε θα πάρουμε «γεύση» από χειμώνα

Βροχερό θα είναι το σκηνικό του καιρού για ένα ακόμα 24ωρο με τις περιοχές που βρίσκονται στο επίκεντρο να είναι εκείνες στη βορειο-δυτική Ελλάδα όπου και θα διατηρηθούν μέχρι και το τέλος της εβδομάδας.
Όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, «εμμονικές και επικίνδυνες καταιγίδες στα βόρειο-δυτικά και στο βάθος κρύα», προαναγέλλοντας μία «μικρή γεύση από χειμώνα» που - επιτέλους - περιμένουμε από την Κυριακή (23/11).
Αναλυτικά η ανάρτηση Τσατραφύλλια:
«Κέρκυρα, Παξοί, Θεσπρωτία, Πρέβεζα, Λευκάδα βρίσκονται στην πρώτη γραμμή επικινδυνότητας για πλημμυρικά φαινόμενα και κατολισθήσεις στις ευάλωτες περιοχές και ακολουθούν με λιγότερη επικινδυνότητα οι υπόλοιπες περιοχές της Ηπείρου, η Αιτωλοακαρνανία και η Κεφαλονιά.
Ήπια θα παραμένει και η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στις περισσότερες περιοχές μέχρι το Σάββατο 22/11.
Η υγρασία, τα ψιλόβροχα και οι υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες είναι δεδομένα για τις υπόλοιπες περιοχές.
Από την Κυριακή 23/11 δεν αποκλείεται να πάρουμε μία μικρή γεύση απο Χειμώνα, ωστόσο προς το παρών δεν βλέπω καμία ιδιαίτερη δυναμική ως προς τη διάρκεια».
- Πάρις Χίλτον: Το sex-tape που σημάδεψε τη ζωή της όταν ήταν μόνο 19 ετών
- Νέος Κόσμος: Βίντεο ντοκουμέντο από την καταδίωξη – «Τού έριξα τρεις μπουνιές και έπεσε κάτω»
- Η σφαγή των κυνηγών στο Αγρίνιο και ο δολοφόνος που «έπαιζε θέατρο» στα κανάλια
- Ράδιο Αρβύλα: Μπηχτή Κανάκη σε ΣΚΑΪ για το Survivor Αθηναίοι vs. Επαρχιώτες
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.