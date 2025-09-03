Καιρός: Παραμένει η ζέστη, επανέρχονται βροχές και καταιγίδες

Άστατος θα είναι ο καιρός σήμερα Τετάρτη καθώς θα σημειωθούν βροχές, μπόρες και τοπικές καταιγίδες κυρίως στα ΒΔ τμήματα της χώρας, στα βόρεια Επτάνησα και στην κεντρική Μακεδονία.

Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Mega, Γιάννη Καλλιάνο, φαίνεται ότι θα έχουμε καλό καιρό.

Αύριο θα σημειωθούν κάποιες μπόρες αλλά γρήγορα θα υποχωρήσουν και η θερμοκρασία θα κυμανθεί έως 32 βαθμούς. Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι καλός με ελάχιστα φαινόμενα και η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2025, αναμένονται νεφώσεις στα βορειοδυτικά που σταδιακά θα επεκταθούν στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, με εξαίρεση την Ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο, στο υπόλοιπο Ιόνιο και στο Βόρειο Αιγαίο. Βροχές και καταιγίδες με πιθανότητα χαλαζοπτώσεων θα εκδηλωθούν από το πρωί έως το απόγευμα στο Ιόνιο, στην Ήπειρο, στη Δυτική Μακεδονία και στα δυτικά τμήματα Θεσσαλίας και Στερεάς. Στη συνέχει τα φαινόμενα θα επηρεάσουν τα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας και την Κεντρική Μακεδονία. Σχετικά αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 15 έως 32 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 18 έως 36, στη Θεσσαλία από 19 έως 37, στην Ήπειρο από 16 έως 28, στη Δυτική Στερεά και Πελοπόννησο από 18 έως 33, στην υπόλοιπη Στερεά και Πελοπόννησο από 19 έως 37, στα νησιά του Ιονίου από 18 έως 27, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 19 έως 35, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα από 23 έως 33 και στην Κρήτη από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ και πρόσκαιρα κατά τόπους έως 6 μποφόρ.

Στην Αττική, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι σχετικά αυξημένες. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ όμως το βράδυ θα γίνουν βόρειοι 2 έως 4 μποφόρ. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι σχετικά αυξημένες. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου.