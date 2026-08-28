Σε τροχιά παρατεταμένης ζέστης εισέρχεται η χώρα, καθώς τα προγνωστικά στοιχεία για τον καιρό του επόμενου διαστήματος δεν αφήνουν περιθώρια για κάποια ουσιαστική ή διαρκή αλλαγή του καιρού.

Σύμφωνα με την ανάλυση του μετεωρολόγου Γιώργου Τσατραφύλλια, το καλοκαίρι όχι μόνο δεν δείχνει διάθεση να αποχωρήσει, αλλά φαίνεται αποφασισμένο να διεκδικήσει ένα σημαντικό κομμάτι και από τις αρχές του Σεπτεμβρίου, παραδίνοντας τη σκυτάλη σε έναν πραγματικό «μαραθώνιο» υψηλών θερμοκρασιών.

Πριν όμως περάσουμε σε αυτή τη νέα περίοδο επιμονής της ζέστης, η χώρα καλείται να διαχειριστεί δύο διαφορετικές αλλά εξίσου απαιτητικές όψεις του καιρού. Από τη μία πλευρά, στη δυτική Ελλάδα ο υδράργυρος παραμένει σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, φλερτάροντας τοπικά με τους 39 έως 40 βαθμούς Κελσίου.

Η διάρκεια αυτών των τιμών, ειδικά σε κλειστές πεδινές περιοχές μακριά από τη θαλάσσια αύρα, διαμορφώνει τοπικά ασφυκτικές συνθήκες καύσωνα.

Στον αντίποδα, στα ανατολικά και κυρίως στα νότια τμήματα της επικράτειας, η κύρια απειλή συμπυκνώνεται στη μεγάλη ένταση των βοριάδων. Το ενισχυμένο μελτέμι, συνδυαζόμενο με την εξαιρετικά ξηρή καύσιμη ύλη μετά από ένα θερμό καλοκαίρι, δημιουργεί ένα εξαιρετικά δυσμενές πυρομετεωρολογικό σκηνικό.

Η κατάσταση κρίνεται ιδιαίτερα κρίσιμη στην Κρήτη και το νότιο Αιγαίο, όπου ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς φτάνει στην ανώτατη κατηγορία 5 (κατάσταση συναγερμού), καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι μπορούν να μετατρέψουν ακόμα και την πιο μικρή εστία σε μια ανεξέλεγκτη πύρινη απειλή.

Στην ανάρτησή του, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας έγραψε: «Μαραθώνιος ζέστης μέχρι εκεί που φτάνει το «μάτι» του μετεωρολόγου…

Σε έναν παρατεταμένο “μαραθώνιο” ζέστης φαίνεται να μπαίνει η χώρα, καθώς μέχρι εκεί που μπορεί να φτάσει με σχετική ασφάλεια το προγνωστικό μάτι του μετεωρολόγου δεν διακρίνεται κάποια ουσιαστική και οργανωμένη αλλαγή που θα μπορούσε να οδηγήσει σε παρατεταμένη δροσιά.

Πριν όμως μπούμε σε αυτή τη νέα περίοδο επίμονης ζέστης, οι επόμενες ημέρες χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή, καθώς η χώρα θα βιώσει δύο διαφορετικές αλλά εξίσου απαιτητικές όψεις του καιρού.

Στη δυτική Ελλάδα η θερμοκρασία μέχρι αύριο θα παραμείνει σε πολύ υψηλά επίπεδα με τον υδράργυρο να φλερτάρει τοπικά με τους 39-40 βαθμούς. Οι υψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με τη διάρκεια της ζέστης θα δημιουργήσουν κατά τόπους συνθήκες καύσωνα, ιδιαίτερα σε κλειστές πεδινές περιοχές μακριά από τη θαλάσσια επίδραση.

Την ίδια ώρα, στα ανατολικά και κυρίως στα νότια, το βασικό πρόβλημα δεν θα είναι μόνο η ζέστη αλλά οι πολύ ισχυροί βοριάδες. Το ενισχυμένο μελτέμι, σε συνδυασμό με την ήδη πολύ ξηρή καύσιμη ύλη μετά από μια μακρά θερμή περίοδο, διαμορφώνει εξαιρετικά δυσμενείς πυρομετεωρολογικές συνθήκες.

Ιδιαίτερα κρίσιμη είναι η κατάσταση στην Κρήτη και στο νότιο Αιγαίο, όπου ο κίνδυνος πυρκαγιάς φτάνει στην ανώτατη κατηγορία 5, δηλαδή σε κατάσταση συναγερμού. Με ισχυρούς έως θυελλώδεις βοριάδες, ακόμη και μια μικρή εστία μπορεί να αποκτήσει γρήγορα πολύ δύσκολα ελεγχόμενη συμπεριφορά.

Μετά την πρόσκαιρη ανάσα που θα επιχειρήσει να δώσει η θερμοκρασία στα μέσα της νέας εβδομάδας , η τάση δείχνει ξανά προς τα πάνω. Το θερμό μοτίβο φαίνεται να επιμένει και στις αρχές του Σεπτεμβρίου, με θερμοκρασίες υψηλότερες από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Το σημαντικό εδώ είναι η διάρκεια. Δεν μιλάμε απαραίτητα για συνεχόμενες ημέρες ακραίων θερμοκρασιών σε ολόκληρη τη χώρα, αλλά για μια παρατεταμένη περίοδο κατά την οποία η ζέστη θα υποχωρεί πρόσκαιρα και στη συνέχεια θα επανέρχεται, χωρίς προς το παρόν να διαφαίνεται κάποια ισχυρή και γενικευμένη ψυχρή μεταβολή.

Με άλλα λόγια, το καλοκαίρι όχι μόνο δεν δείχνει διάθεση να παραδώσει τα όπλα, αλλά φαίνεται αποφασισμένο να διεκδικήσει σημαντικό κομμάτι και από τον Σεπτέμβριο».

Ο καιρός το Σάββατο

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός το Σάββατο, με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις τις πρωινές ώρες στα βορειοανατολικά και τις απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις απογευματινές ώρες στη δυτική και την κεντρική Μακεδονία, στην Ήπειρο και ενδεχομένως στη δυτική Στερεά και τη Θεσσαλία.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 4 με 5, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στα νοτιοανατολικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πρόσκαιρη πτώση κυρίως στα ανατολικά. Θα φτάσει στα Ιόνιο και τα ηπειρωτικά τους 35 με 37, τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά τους 38 βαθμούς και στα νησιά του Αιγαίου τους 30 με 31, τοπικά στα ανατολικά και τη νότια Κρήτη τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες στα ανατολικά τμήματα και από το μεσημέρι στα δυτικά. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις απογευματινές ώρες στη δυτική Μακεδονία και βαθμιαία στην κεντρική Μακεδονία όπου ενδέχεται να διατηρηθούν έως και τις βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 4 και τις πρωινές ώρες στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη και στην ανατολική Μακεδονία η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις τις απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά οπότε στην Ήπειρο και πιθανώς στη δυτική Στερεά, κυρίως στα ορεινά, θα εκδηλωθούν καταιγίδες.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 37 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά 38 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες στα ανατολικά τμήματα και εκ νέου τις απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά. Καταιγίδες ενδέχεται να εκδηλωθούν τις απογευματινές ώρες στη Θεσσαλία κυρίως στα ορεινά.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά στα ανατολικά βορειοανατολικοί έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 τοπικά 37 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και τοπικά στα νοτιοανατολικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 30 με 31 και στη νότια Κρήτη 34 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και τοπικά στα νότια 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες και εκ νέου από το απόγευμα. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν αργά το απόγευμα και ενδέχεται να διατηρηθούν έως και τις βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Νοτιοανατολικοί 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση για την Κυριακή

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα δυτικά ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρώτες πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 5 με 6 και στα νοτιοανατολικά τμήματά του πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά.