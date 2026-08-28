Καιρός: Επιμονή της ζέστης στην Αθήνα και στις αρχές Σεπτεμβρίου - Πού θα φτάσει ο υδράργυρος

Ο καιρός των επόμενων ημερών προδιαγράφεται «φορτικός», καθώς αν και θα σημειώσει μικρή πτώση, η υψηλή θερμοκρασία θα συνεχίσει να επιμένει για τουλάχιστον ένα 10ήμερο.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Θεόδωρου Κολυδά «Η νέα 10ήμερη ensemble πρόγνωση για την Αθήνα δείχνει ότι, παρά τα μικρά σκαμπανεβάσματα, οι υψηλές θερμοκρασίες θα διατηρηθούν και τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου.

Σήμερα βρισκόμαστε κοντά στους 35°C, ενώ μετά από μια μικρή υποχώρηση το Σαββατοκύριακο, ο υδράργυρος φαίνεται να επιστρέφει σε επίπεδα 34–35°C από την 1η έως περίπου την 3η Σεπτεμβρίου. Ακόμη και προς το τέλος του δεκαημέρου, οι περισσότερες προβλέψεις κρατούν τις μέγιστες πάνω από τους 32°C».

Καιρός: Η ζέστη «εισβάλλει» στο φθινόπωρο

Ο μετεωρολόγος συνεχίζει τονίζοντας πως «Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί η κλιματική μέση μέγιστη θερμοκρασία για την Αθήνα στις αρχές Σεπτεμβρίου βρίσκεται περίπου στους 30°C.

Επομένως, για αρκετές ημέρες μιλάμε για θερμοκρασίες 3 έως και 5 βαθμούς υψηλότερες από τις φυσιολογικές για την εποχή. Δεν πρόκειται απαραίτητα για ακραία ζέστη, αλλά σίγουρα για παρατεταμένη θερμή περίοδο, η οποία περνά πλέον και στον Σεπτέμβριο.

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Παράλληλα, η πιθανότητα αξιόλογης βροχής παραμένει πολύ μικρή. Μόνο γύρω στις 4–5 Σεπτεμβρίου εμφανίζεται ένα ασθενές σήμα για κάποια φαινόμενα, χωρίς όμως προς το παρόν ιδιαίτερη βεβαιότητα.

Η νέα αυτή παρουσίαση ίσως στην αρχή φαίνεται λίγο πιο σύνθετη, όμως πιστεύω ότι σιγά σιγά θα συνηθίσουμε αυτό τον τρόπο πρόγνωσης. Το σημαντικό είναι ότι δεν βλέπουμε πλέον μόνο έναν αριθμό για κάθε ημέρα. Βλέπουμε ταυτόχρονα την πιθανότερη εξέλιξη, το εύρος της αβεβαιότητας και τις πιθανότητες να συμβεί κάτι διαφορετικό.

Έτσι αποκτούμε μια πολύ καλή εικόνα για το επόμενο δεκαήμερο — και όχι την ψευδαίσθηση μιας απόλυτα βέβαιης πρόγνωσης».