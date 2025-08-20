Καιρός: Περιορίζεται η αστάθεια και από αύριο... ζέστη

Γενικά αίθριος και μάλλον... «αδιάφορος» θα είναι ο καιρός σήμερα καθώς και η αστάθεια περιορίζεται και η θερμοκρασία θα είναι σε κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Νικολέτα Ζιακοπούλου, η αστάθεια θα περιοριστεί σημαντικά, με μόνο κάποιες μεμονωμένες βροχές στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν στα Δωδεκάνησα έως τα 7 μποφόρ, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα στην υπόλοιπη χώρα. Οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Από αύριο και κυρίως μεθάυριο, ωστόσο, αναμένεται νέα άνοδος της θερμοκρασίας. Στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Πελοπόννησο, οι μέγιστες τιμές θα αγγίξουν τους 38 με 39 βαθμούς. Στην Αττική η άνοδος θα είναι πρόσκαιρη, καθώς το Σαββατοκύριακο και ιδιαίτερα την Κυριακή οι βοριάδες θα φέρουν πτώση της θερμοκρασίας και πιο δροσερή αίσθηση.

Η τάση δείχνει ότι ο Αύγουστος ίσως κλείσει θερμά, αλλά αυτό θα φανεί τις επόμενες ημέρες, όπως τονίζει η μετεωρολόγος.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025, ο καιρός θα είναι αίθριος με λίγες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και το Ιόνιο. Το μεσημέρι και το απόγευμα τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν στην Κεντρική και Ανατολική Στερεά, τη Θεσσαλία, στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και πιθανώς καταιγίδες στα βόρεια.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 19 έως 32, στη Θεσσαλία από 19 έως 36, στην Ήπειρο από 14 έως 31, στη Στερεά από 19 έως 35, στην Πελοπόννησο από 20 έως 35, στα νησιά του Ιονίου από 20 έως 32, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 20 έως 34, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα από 21 έως 32 και στην Κρήτη από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στο Ανατολικό ναι το Νοτιοανατολικό Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ.

Στην Αττική, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο καιρός θα είναι αίθριος με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι αίθριος με τοπικές νεφώσεις μέχρι το μεσημέρι. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς.