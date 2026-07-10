Ζέστη και αρκετή ηλιοφάνεια συνθέτουν το τοπίο ενός τυπικού καλοκαιριού τις επόμενες ημέρες επισημαίνει ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς για τον καιρό.

Παρότι στην Ευρώπη θα παρουσιαστούν υψηλές θερμοκρασίες, η Ελλάδα δεν φαίνεται να βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της θερμής ανωμαλίας που θα κυριαρχήσει στην υπόλοιπη ήπειρο.

Για το προσεχές χρονικό διάστημα από τις 13 εώς 20 Ιουλίου, ο καιρός αναμένεται να είναι ζεστός στα ηπειρωτικά, ειδικά στις πεδινές περιοχές, με κάποια περιθώρια πρόσκαιρης αστάθειας στην βόρεια και κεντρική Ελλάδα, οπου οι πιθανότητες βροχής εμφανίζουν σημαντική αβεβαιότητα.

Από τις 20 έως τις 27 Ιουλίου, η εικόνα του καιρού θα είναι πιο ομοιόμορφη, καθώς προς το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου η θερμοκρασία θα κινηθεί σε υψηλά, αλλά όχι ακραία επίπεδα για την εποχή.

🍉📌 ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΕΔΡΑΙΩΝΕΤΑΙ - Η ΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΔEΚΑΗΜΕΡΟ

✅Όλα δείχνουν ότι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα όμορφο ελληνικό καλοκαίρι, με τη ζέστη, τη θάλασσα, τα μελτέμια και τις τοπικές απογευματινές εκπλήξεις που χαρακτηρίζουν την εποχή μας. Θα συνεχίσουμε να… pic.twitter.com/rv2yC7rict — Theodoros Kolydas (@KolydasT) July 10, 2026

Αθήνα: Άνοδος της θερμοκρασίας θα παρουσιαστεί το διάστημα από τις 10 εώς τις 12 Ιουλίου, με θερμοκρασίες που θα κυμαίνονται στους 30 βαθμούς.Επιπλέον υπάρχουν μερικές πιθανότητες βροχές, ωστόσο η γενική εικόνα παραμένει καλοκαιρινή.

Θεσσαλονίκη: Αυξημένες θερμοκρασίες αναμένεται να παρουσιαστούν στην Θεσσαλονίκη που θα κινηθούν μεταξύ 33-36 βαθμών Κελσίου, με μια μικρή τάση αποκλιμάκωσης μετά τα μέσα του δεκαημέρου.Επιπλέον, υπάρχουν πιθανότητες πρόσκαιρων βροχοπτώσεων.

Πάτρα: Οι μέγιστες θερμοκρασίες θα κυμανθούν μεταξύ των 31-34 βαθμών Κελσίου, με μικρές ανοδικές τάσεις, ενώ οι πιθανότητες βροχοπτώσεων παραμένουν χαμηλές.

Ηράκλειο: Ήπιος αναμένεται να είναι ο καιρός στο Ηράκλειο Κρήτης με τις θερμοκρασίες να κινούνται μεταξύ των 31-33 βαθμών Κελσίου, χωρίς πιθανότητες βροχής. Η εικόνα είναι τυπικά καλοκαιρινή και σταθέρη.

Ο καιρός συνολικά αναμένεται να κινηθεί σε κλασσικά για την εποχή επίπεδα διανύοντας μια καλοκαιρινή φάση με τις θερμοκρασίες να είναι σε σταθερά επίπεδα για την εποχή. Η ζέστη παραμένει το σταθερό χαρακτηριστικό και θα είναι πιο αισθητή στα ορεινά και πεδινά της χώρας. Στη βόρεια Ελλάδα είναι πιθανό να υπάρξουν βροχοπτώσεις, ωστόσο η γενική εικόνα του καιρού παραμένει σταθερή με με σχετικά υψηλές θερμοκρασίες.