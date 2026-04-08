Καιρός: Πού θα βρέξει από τη Μεγάλη Πέμπτη - Η εικόνα για την Κυριακή του Πάσχα

Όσο διανύουμε τη Μεγάλη Εβδομάδα οι προγνώσεις για τον καιρό εμφανίζουν μία πιο καθησυχαστική εικόνα, ενώ φαίνεται πως την Κυριακή του Πάσχα οι περισσότεροι εκδρομείς θα έχουν τα «στοιχεία» της φύσης με το μέρος τους.

Όπως ενημερώνει σχετικά ο μετεωρολόγος Θεόδωρος Κολυδάς, «Από τη Μεγάλη Πέμπτη ως και την Κυριακή ο καιρός θα κυλήσει με λίγες μόνο τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά, το βόρειο Αιγαίο, την Κρήτη και τα ορεινά.

Ο καιρός μέχρι την Κυριακή του Πάσχα (12/4)

Τη Μεγάλη Πέμπτη (9/4) η αστάθεια θα είναι λίγο πιο αισθητή σε Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, ανατολική Στερεά και Εύβοια, ενώ στα βόρεια ορεινά θα πέσουν και λίγα χιόνια.

Από τη Μεγάλη Παρασκευή (10/4) τα φαινόμενα θα είναι πιο περιορισμένα και πρόσκαιρα.

Την Κυριακή του Πάσχα (12/2) θα σημειωθούν μόνο λίγες ασθενείς βροχές το πρωί στα ανατολικά και τοπικοί όμβροι το μεσημέρι στα ορεινά, με τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή άνοδο».