Καιρός: Ψύχρα, θυελλώδεις βοριάδες και... ηλιοφάνεια

Ηλιοφάνεια θα επικρατήσει σήμερα σε όλη τη χώρα με λίγες νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη όπου δεν αποκλείεται να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές στα ορεινά.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα αγγίξει το μεσημέρι τους 27 με 28 βαθμούς στα βόρεια και ανατολικά και τους 31 στα δυτικά και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητοί έως 5 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρειοι θυελλώδεις, 6 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ.

Με αίθριο καιρό, θυελλώδεις βοριάδες και αισθητή ψύχρα θα κυλήσει ο καιρός και αύριο Σάββατο ενώ την Κυριακή η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και οι βοριάδες θα αρχίσουν να εξασθενούν.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου, αναμένεται αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με τοπικές νεφώσεις.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 7 έως 25 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 6 έως 28-29 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από 9 έως 27 βαθμούς Κελσίου, στην Ήπειρο από 9 έως 30 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 9 έως 30-32 βαθμούς Κελσίου, στα Επτάνησα από 16 έως 27-29 βαθμούς Κελσίου, στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 17 έως 27-30 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 6-7 μποφόρ και τοπικά έως 8 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν άνεμοι από βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ.

Στην Αττική, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες-βορειοανατολικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ και στα ανατολικά του νομού τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου .

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου.