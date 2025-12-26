Καιρός: Ψυχρή εισβολή σε εξέλιξη - Πτώση θερμοκρασίας και δυνατοί άνεμοι παντού

Ο χειμώνας δείχνει τα… δόντια του, καθώς οι επόμενες ημέρες φέρνουν ψυχρή εισβολή, ενίσχυση των βορείων ανέμων και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα. Το σκηνικό θα παραμείνει σταθερά ψυχρό μέχρι και την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, χωρίς όμως σημαντικές βροχές ή χιονοπτώσεις.

26/12: Άστατος καιρός με τοπικές βροχές και μικρή πτώση θερμοκρασίας

Η Παρασκευή ξεκινά με νεφώσεις και κατά τόπους αυξημένη αστάθεια. Βροχές αναμένονται κυρίως σε ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, Σποράδες, ανατολική Στερεά, Ιόνιο και τμήματα της δυτικής χώρας.

Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο έως το μεσημέρι, ενώ μεμονωμένα φαινόμενα θα εμφανιστούν νωρίς το πρωί σε Σποράδες, ανατολική Θεσσαλία και βόρεια Εύβοια.

Τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν σταδιακά από το μεσημέρι και μέχρι το βράδυ θα έχουν σταματήσει στις περισσότερες περιοχές. Λίγες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας.

Άνεμοι:

Δυτικά: ανατολικοί-νοτιοανατολικοί 3–5 μποφόρ

Ανατολικά: βόρειοι 4–6 μποφόρ

Βόρειο Αιγαίο: τοπικά έως 7 μποφόρ

Θερμοκρασία:

Βόρεια: 10–12°C

Ανατολικά: 13–16°C

Δυτικά: 15–17°C

Νησιά & νότια: 16–19°C Παγετός θα σημειωθεί νωρίς το πρωί στα βόρεια ηπειρωτικά.

27/12: Ενισχυμένοι βοριάδες και νέα πτώση θερμοκρασίας

Το Σάββατο φέρνει ακόμη πιο ενισχυμένους βοριάδες, που στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 7–8 μποφόρ. Το ψύχος θα γίνει πιο αισθητό, με τη θερμοκρασία να πέφτει κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Νεφώσεις και τοπικές βροχές αναμένονται σε Χαλκιδική, Σποράδες, Εύβοια, ανατολική Στερεά, ανατολική και νότια Πελοπόννησο, Κυκλάδες και βόρεια Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος.

Άνεμοι:

Δυτικά: βόρειοι 3–5 μποφόρ (πρόσκαιρα έως 6 στο βόρειο Ιόνιο)

Ανατολικά & Αιγαίο: 4–7 μποφόρ

Θερμοκρασία:

Βόρεια: 9–10°C

Ανατολικά: 13–15°C

Δυτικά: 15–16°C

Νησιά: 16–17°C Παγετός και πάλι νωρίς το πρωί στα βόρεια

Το διήμερο Σαββατοκύριακου θα κυλήσει με γενικά καλό καιρό και χωρίς αξιόλογα φαινόμενα. Η ψυχρή αέρια μάζα όμως θα διατηρήσει τη θερμοκρασία σε χαμηλά επίπεδα, ενώ οι βοριάδες θα παραμείνουν ενισχυμένοι.

Μέχρι την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, το σκηνικό δεν αλλάζει: σταθερό, ξηρό και ψυχρό, με το ενδιαφέρον πλέον να στρέφεται στις πρώτες εκτιμήσεις για τον καιρό της αλλαγής του χρόνου.