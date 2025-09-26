Καιρός: Πτώση θερμοκρασίας και σποραδικές βροχές - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν τις επόμενες ώρες

Αλλάζει σταδιακά ο καιρός, με το φθινοπωρινό να κάνει πλέον αισθητή την παρουσία του, με πτώση της θερμοκρασίας και σποραδικές βροχές από σήμερα, Παρασκεθή (26/9).

Όπως αναφέρει η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Αναστασία Τυράσκη, για σήμερα προβλέπονται βοριάδες έως και 8 μποφόρ στο Αιγαίο, πτώση της θερμοκρασίας και σποραδικές βροχές.

Πιο αναλυτικά, στα Δωδεκάνησα προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγα μόνο σύννεφα. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τη Στερεά, την Εύβοια, τις Σποράδες, την Ήπειρο, το Ιόνιο και την Πελοπόννησο.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σε πτώση κυρίως στα ανατολικά και βόρεια, θα φτάσει τους 25 με 28 και τοπικά στα δυτικά και νότια ηπειρωτικά έως 30 βαθμούς.

Στην Αττική προβλέπονται λίγες νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες. Οι άνεμοι βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς.

Ο καιρός το Σαββατοκύριακο

Το Σάββατο οι βοριάδες θα διατηρηθούν ενισχυμένοι, η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση και από το απόγευμα στα δυτικά οι βροχοπτώσεις θα ενταθούν, ενώ ισχυρές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο.

Την Κυριακή προβλέπονται ισχυρές καταιγίδες στα νησιά του Ιονίου, τη δυτική Στερεά και την Πελοπόννησο, ενώ οι μέγιστες τιμές της θερμοκρασίας θα κυμαίνονται γύρω στους 20 βαθμούς. Τη Δευτέρα θα διατηρηθεί ο καιρός άστατος και η θερμοκρασία σε χαμηλά επίπεδα.