Καιρός: Πτώση της θερμοκρασίας σήμερα Σάββατο (25/7) - Πού θα σημειωθούν ισχυρές βροχές

Για σήμερα Σάββατο (25/7) η πτώση της θερμοκρασίας είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται από κατά τόπους ισχυρούς ανέμους (μπουρίνια), μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα και τοπικών χαλαζοπτώσεων, προβλέπονται:

Στις Σποράδες μέχρι τις πρωινές ώρες.

Στην Εύβοια (κυρίως στην κεντρική και βόρεια) μέχρι τις πρωινές ώρες.

Στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (ν. Λήμνος, Θάσος, Σαμοθράκη) μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Στη Μαγνησία (κυρίως στα ανατολικά θαλάσσια - παραθαλάσσια) μέχρι τις πρώτες ώρες.

Στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, μέχρι το απόγευμα.

Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά και στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα φτάσει τους 28 με 29 και τοπικά στα ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Για αύριο Κυριακή (26/7) προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και μόνο στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα νοτιοανατολικά 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 30 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 31 βαθμούς Κελσίου.

Για τη Δευτέρα (27/7) στα κεντρικά και τα βόρεια αρχικά προβλέπεται αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βόρεια ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα κεντρικά και τα βόρεια από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Στα νότια θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο.

Για την Τρίτη (28/7) στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Μακεδονία και βαθμιαία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Βελτίωση τις βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, τοπικά στο βόρειο Ιόνιο και το Αιγαίο έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.