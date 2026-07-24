Η εξέλιξη της κακοκαιρίας μέχρι το Σάββατο: Πότε αναμένεται βελτίωση - LIVE χάρτης με τα φαινόμενα

Η σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε την Αττική αλλά και πολλές άλλες περιοχές της χώρας, άφησε πίσω της σοβαρά προβλήματα, μεταξύ άλλων πτώσεις δέντρων, πλημμυρισμένους δρόμους και ζημιές σε υποδομές.

Υπενθυμίζεται ότι, καταιγίδες και μπουρίνια χτύπησαν και σε Λάρισα, Μαγνησία, Σποράδες, Φθιώτιδα και Εύβοια οι πολίτες έλαβαν μήνυμα από το 112 να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους.

Ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος, μιλώντας στο Mega, μίλησε για το πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες και σε ποιες περιοχές θα συνεχιστούν τα φαινόμενα.

Συγκεκριμένα, κατά τον πρόγνωση, τις επόμενες ώρες περιμένουμε ισχυρές καταιγίδες σε περιοχές της νότιας Χαλκιδικής, των Σποράδων, του Πηλίου, της κεντρικής και βόρειας Εύβοιας.

Αναφορικά με την Αττική, τόνισε ότι οι βροχές θα συνεχιστούν με εξάρσεις και υφέσεις, ενώ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να εκδηλωθεί και δεύτερος γύρος πολύ έντονων φαινομένων, αντίστοιχος με το ισχυρό «ξέσπασμα» που σημειώθηκε μετά τις 19:00.

Συνολικά, η εικόνα δείχνει ότι ο καιρός στο λεκανοπέδιο θα παραμείνει άστατος έως και κατά τη διάρκεια της νύχτας, αλλά και τις πρωινές ώρες του Σαββάτου. Ωστόσο, η ένταση των φαινομένων δεν αναμένεται να είναι η ίδια.

Live χάρτης της κακοκαιρίας

Ζημιές και προβλήματα από την κακοκαιρία

Τα μεγαλύτερα προβλήματα από την κακοκαιρία σύμφωνα με την ΕΡΤ, παρουσιάζονται στο κέντρο της Αθήνας και στα δυτικά προάστια. Κλιμάκιο της Πυροσβεστικής μεταβαίνει στο Ίλιον, καθώς ένας άνθρωπος φέρεται να έχει εγκλωβιστεί σε ταξί μετά από πτώση δέντρου πάνω στο όχημα.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα από την κακοκαιρία σύμφωνα με την ΕΡΤ, παρουσιάζονται στο κέντρο της Αθήνας και στα δυτικά προάστια. Κλιμάκιο της Πυροσβεστικής μεταβαίνει στο Ίλιον, καθώς ένας άνθρωπος φέρεται να έχει εγκλωβιστεί σε ταξί μετά από πτώση δέντρου πάνω στο όχημα.

Στη Φθιώτιδα, στη Μακρακώμη αποκολλήθηκε στέγη, ενώ έπεσαν δένδρα από το δυνατό μπουρίνι.

Η στέγη έπεσε στην είσοδο καταστήματος, προκαλώντας ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα, χωρίς, ωστόσο, να υπάρξουν τραυματισμοί.

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Στη Παλιά Εθνική Οδό, σύμφωνα με την ΕΡΤ, στην έξοδο της Λάρισας προς τη Θεσσαλονίκη, η αστυνομία προχώρησε σε αποκλεισμό της κυκλοφορίας, καθώς κάποια δέντρα έπιασαν φωτιά μετά από κεραυνούς.

Παρόμοια εστία φωτιάς από κεραυνούς σημειώθηκε και στον Δήμο της Λίμνης Πλαστήρα. Παράλληλα, σφοδρή χαλαζόπτωση σημειώθηκε και στην Ποταμιά Ελασσόνας με τους αγρότες να μιλούν ήδη για πολλές και έντονες ζημιές.

Η Μαγνησία δεν ξεφεύγει από τον κανόνα, καθώς ξέσπασε επίσης πυρκαγιά από κεραυνό στην περιοχή της Κερασιάς του Δήμου Ρήγα Φεραίου.

Στο σημείο έσπευσαν για την κατάσβεσή της επτά οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βόλου και τέσσερα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ΒΙΠΕ.