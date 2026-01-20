Καιρός: Ραγδαία επιδείνωση με επικίνδυνα φαινόμενα – Πού χρειάζεται προσοχή

Περαιτέρω επιδείνωση του καιρού αναμένεται το επόμενο 48ωρο, με τους μετεωρολόγους να κάνουν λόγο για ακραία φαινόμενα που θα πλήξουν περιοχές της χώρας.

Προπομπός αυτής της νέας κακοκαιρίας θα είναι οι θυελλώδεις, «σαρωτικοί» όπως τους χαρακτήρισε η μετεωρολόγος της ΕΡΤ Νικολέτα Ζιακοπούλου, άνεμοι, οι οποίοι θα φτάνουν τα 9-10 μποφόρ και τα 100 χλμ/ώρα.

Στο κομμάτι της θάλασσας Κυθήρων, σε νότια Πελοπόννησο, Μεσσηνία και Λακωνία, υπάρχει κίνδυνος να προκληθούν προβλήματα από αυτούς τους σαρωτικούς ανέμους και στη στεριά.

Σήμερα τα καιρικά φαινόμενα -βροχές και χιονοπτώσεις- θα είναι διαχειρίσιμα χωρίς κάτι το ιδιαίτερο. Κρίσιμη ημέρα της καθολικής κακοκαιρίας θα είναι η Τετάρτη, κατά τη διάρκεια της οποίας όλα τα φαινόμενα θα είναι εν δυνάμει επικίνδυνα σύμφωνα με τη Νικολέτα Ζιακοπούλου. Θυελλώδεις άνεμοι, πολύ ισχυρές βροχές και καταιγίδες με κίνδυνο πλημμυρών σε νότιο Ιόνιο, Πελοπόννησο, Εύβοια και Αιγαίο.

Μεγάλη προσοχή πρέπει να δοθεί και στην Αττική όπου είναι υπαρκτός ο κίνδυνος πλημμυρών καθώς αναμένεται να πέσει πολύ νερό την Τετάρτη σε όλο το λεκανοπέδιο, κατά διαστήματα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Επίσης θα σημειωθούν πυκνότατες χιονοπτώσεις σε όλα τα ορεινά ημιορεινά και σε μεγάλες πόλεις της Μακεδονίας.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Τρίτη (20/01), προβλέπονται στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τη Στερεά, την Πελοπόννησο τοπικές βροχές και στα ορεινά και ημιορεινά χιονοπτώσεις. Στην Εύβοια, τις Σποράδες, την Κρήτη, τις Νότιες Κυκλάδες, το Νότιο Ιόνιο, τα Κύθηρα βροχές και στα ορεινά της Εύβοιας και της Κρήτης χιονοπτώσεις. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται νεφώσεις.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από -9 έως 2 βαθμoύς, στην υπόλοιπη Μακεδονία από -6 έως 7, στη Θράκη από -6 έως 4, στην Ήπειρο από -1 έως 9 βαθμούς, στη Θεσσαλία από -1 έως 6, στη Στερεά από 2 έως 8 βαθμούς, στην Πελοπόννησο από -1 έως 8 βαθμούς, στα Επτάνησα από 5 έως 9, στα νησιά του Βόρειου Αιγαίου από 1 έως 7 βαθμούς, στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 5 έως 12 βαθμούς, στα Δωδεκάνησα από 7 έως 12 βαθμούς και στην Κρήτη από 9 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές νοτιοανατολικές διευθύνσεις στα δυτικά 6 με 8 και στα νοτιοδυτικά 9 τοπικά 10 μποφόρ. Στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6, στο Νότιο Αιγαίο και το Λιβυκό Πέλαγος 7-8 μποφόρ.

Στην Αττική, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο στα βόρεια και ασθενείς χιονοπτώσεις στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι βορειοανατολικοί 3 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 4 έως 10 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από -2 έως 6 βαθμούς.