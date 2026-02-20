Καιρός: Ραγδαία επιδείνωση με «σαρωτικό πέρασμα καταιγίδων»

Ραγδαία επιδείνωση αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός με ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα μέχρι και το απόγευμα του Σαββάτου σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ.

Η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Νικολέτα Ζιακοπούλου, αναφέρει ότι η Παρασκευή είναι η πιο κρίσιμη ημέρα, καθώς αναμένεται να λάβει χώρα ένα σαρωτικό πέρασμα από καταιγίδες που θα πλήττουν ταυτόχρονα τον βορρά και τον νότο. Μάλιστα, προειδοποιεί ότι ισχυρές βροχές θα σημειωθούν και σε πληγείσες περιοχές που έχουν εδάφη υπό κατάρρευση.

Την ίδια ώρα, βροχές θα υπάρξουν και σε Ιόνιο, Ήπειρο, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο και Θράκη. Έντονα φαινόμενα θα σημειωθούν και στην Αττική, κυρίως από τις απογευματινές ώρες.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026, προβλέπονται αρχικά νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, οι οποίες θα είναι πυκνότερες στα δυτικά τμήματα, όπου θα εκδηλώνονται βροχές και καταιγίδες σε Ήπειρο, Ιόνιο, Δυτική Ελλάδα και Δυτική Πελ/νησο από νωρίς το πρωί. Τοπικά στα δυτικά θα σημειωθούν χαλα΄ζοπτώσεις και οι καταιγίδες θα συνοδεύονται από τοπικά θυελλώδεις ανέμους. Σταδιακά οι βροχοπτώσεις θα κινηθούν ανατολικότερα πλήττοντας τη Στερεά Ελλάδα από το μεσημέρι, με καταιγίδες να πλήττουν και τα νησιά του Αιγαίου, καθώς και περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στην Πίνδο πάνω από τα 1200 μ υψόμετρο. Η ορατότητα τις βραδινές και πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη, ενώ παγετός θα σημειωθεί τις πρώτες πρωινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από -2 έως 17 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από -3 έως 12 βαθμούς), 1 έως 16 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, 3 έως 18 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα (στην Ήπειρο από 0 έως 11 βαθμούς), 5 έως 17 βαθμούς στις Κυκλάδες και από 5 έως 22 βαθμούς στην Κρήτη, 3 έως 18 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από 8 έως 16 βαθμούς στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από νότιες γενικά διευθύνσεις ισχυροί έως πολύ ισχυροί 6-7 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο από δυτικές διευθύνσεις μέτριοι 4-5 μποφόρ και στο Νότιο Ιόνιο νότιοι ισχυροί 6 μποφόρ, στρεφόμενοι σε δυτικούς το απόγευμα.

Αρχικά αραιές νεφώσεις και κατά τόπους περιορισμένη ορατότητα περιμένουμε τις πρωινές ώρες την Παρασκευή στην Αττική. Μετά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχοπτώσεις και τοπικά καταιγίδες, οι οποίες θα εξασθενήσουν το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 16 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις ισχυροί 6 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση από το απόγευμα.

Αυξημένες νεφώσεις περιμένουμε την Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 4 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν γενικά από νότιες διευθύνσεις μέτριοι έως ισχυροί 5-6 μποφόρ.