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Καιρός: Σε ποιες περιοχές αναμένεται το ισχυρότερο θερμό σήμα - Πώς θα κυλήσουν οι επόμενες δέκα μέρες

Σημαντικές διαφοροποιήσεις στο νέο κύμα ζέστης που έρχεται βλέπει ο μετεωρολόγος Θεόδωρος Κολυδάς. Τι δείχνουν τα προγνωστικά μοντέλα για το επόμενο 10ήμερο.

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Ζεστός καιρός
Ζεστός καιρός | ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
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Σημαντικές διαφοροποιήσεις στο νέο κύμα ζέστης που έρχεται βλέπει ο μετεωρολόγος Θεόδωρος Κολυδάς. Τα προγνωστικά μοντέλα δείχνουν ότι το από περιοχή σε περιοχή θα υπάρχουν διαφορές και πως το ισχυρότερο θερμό σήμα θα βιώσουν η Δυτική και Κεντρική Ελλάδα.

Στη Βόρεια Ελλάδα οι θερμοκρασίες θα είναι γενικά ηπιότερες, με αυξημένη μεταβλητότητα και περισσότερες πιθανότητες βροχών. Το Αιγαίο παραμένει κατά βάση ξηρό, με τις υψηλές ελάχιστες θερμοκρασίες να ξεχωρίζουν περισσότερο από τις μέγιστες. 

Παράλληλα, οι άνεμοι, ιδιαίτερα στο Αιγαίο, επηρεάζουν σημαντικά τη θερμοκρασιακή εικόνα. 

Τι προβλέπεται για το επόμενο 10ήμερο

Η περιοχή με το ισχυρότερο και πιο σταθερό σήμα για ζέστη είναι η Δυτική Ελλάδα και η Ήπειρος. Οι διάμεσες μέγιστες θερμοκρασίες θα φτάσουν περίπου τους 37–38°C, ενώ σε ορισμένα πιο θερμά σενάρια ξεπερνούν τους 40°C. 

Στην Κεντρική Ελλάδα η ζέστη θα είναι επίσης αρκετή με Λάρισα, Τρίκαλα, Καρδίτσα και Λαμία να ξεχωρίζουν. 

Στην Αττική η ζέστη παραμένει με την Αθήνα να κινείται περίπου στους 32–36,5°C, ενώ το GEFS δίνει χαμηλότερες τιμές. Η δυτική Αττική, ειδικά η Ελευσίνα, φαίνεται πιο επιβαρυμένη. 

Πιο ήπια εικόνα και περισσότερη αστάθεια και πιθανότητα βροχών διαφαίνεται στη Βόρεια Ελλάδα με τα πρώτα «φθινοπωρινά» χαρακτηριστικά. 

Η ενδοχώρα της Πελοποννήσου και ιδιαίτερα η Σπάρτη, παραμένει αρκετά ζεστή. Η Τρίπολη παρουσιάζει ένα από τα πιο ενδιαφέροντα σήματα για βροχή. 

Συγκριτικά πιο ήπια θα είναι η κατάσταση στην Κρήτη, με περιορισμένες βροχές. Ενώ στο Αιγαίο και στα Δωδεκάνησα οι μέγιστες θερμοκρασίες είναι γενικά χαμηλότερες λόγω θάλασσας, αλλά οι νύχτες παραμένουν πολύ ζεστές. Στη Ρόδο, για παράδειγμα, η διάμεση ελάχιστη μπορεί να φτάσει περίπου τους 28°C. 

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