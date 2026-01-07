Καιρός: Σε ποιες περιοχές αναμένονται καταιγίδες την Πέμπτη - Ήχησε το 112 στην Ήπειρο

Έντονα και παρατεταμένα φαινόμενα πλήττουν μεγάλο μέρος της χώρας και σύμφωνα με τα στοιχεία του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, οι μεγαλύτερες ποσότητες βροχής σημειώθηκαν στα ορεινά της Ηπείρου, ενώ ακολούθησαν τα ορεινά της Θράκης, της Δυτικής Θεσσαλίας, περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και η Λευκάδα.
Ενδεικτικό της έντασης των φαινομένων είναι ότι στο Τέροβο Ιωαννίνων ο αθροιστικός υετός ξεπέρασε τα 200 χιλιοστά, φτάνοντας τα 229, ενώ περισσότεροι από εννέα σταθμοί κατέγραψαν πάνω από 100 χιλιοστά βροχής.
Η γεωγραφική κατανομή του υετού αποτυπώνεται στον σχετικό χάρτη, όπου παρουσιάζονται και οι οκτώ σταθμοί με τις υψηλότερες τιμές.
Την ίδια ώρα, η ΕΜΥ προειδοποιεί με επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων για ισχυρές βροχές και καταιγίδες από το απόγευμα της Τετάρτης 7 Ιανουαρίου έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης 8 Ιανουαρίου.
Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως τη δυτική και βορειοανατολική χώρα, με ιδιαίτερη έμφαση στη διάρκεια και την έντασή τους.
Σύμφωνα με τα προγνωστικά δεδομένα, η κακοκαιρία θα συνεχιστεί έως το μεσημέρι της Πέμπτης. Ισχυρά κατά τόπους φαινόμενα αναμένονται το βράδυ της Τετάρτης σε Ήπειρο και Δυτική Στερεά, ενώ από τις πρώτες ώρες έως το πρωί της Πέμπτης έντονες βροχοπτώσεις προβλέπονται στη Θράκη.
Οι σχετικοί χάρτες αποτυπώνουν την εξέλιξη του υετού για τα δύο αυτά χρονικά διαστήματα.
- Σοβαρά τραύματα για Μαδούρο και Φλόρες κατά την απαγωγή: Η σοκαριστική εικόνα στα δικαστήρια
- Σέρρες: Η νεκροτομή «δείχνει» βαριά χτυπήματα στον 17χρονο – Αναλαμβάνει την ευθύνη η μητέρα του 16χρονου
- Ασλανίδης κατά Καρυστιανού: «Δεν είναι κανείς από τους γονείς μαζί της σε αυτό το εγχείρημα»
- «Πυρά» για ΕΡΤ και Eurovision: «Γιατί προσπαθεί να μας επιβάλλει την Κέλλυ Βρανάκη;»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.