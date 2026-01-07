Μενού

Καιρός: Σε ποιες περιοχές αναμένονται καταιγίδες την Πέμπτη - Ήχησε το 112 στην Ήπειρο

Ισχυρές και παρατεταμένες βροχοπτώσεις πλήττουν τη χώρα, με μεγάλα ύψη υετού και προειδοποιήσεις για έντονα φαινόμενα έως την Πέμπτη.

Reader symbol
Newsroom
Κακοκαιρία στην Θεσσαλονίκη
Κακοκαιρία στην Θεσσαλονίκη | INTIME NEWS / ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
  • Α-
  • Α+

Έντονα και παρατεταμένα φαινόμενα πλήττουν μεγάλο μέρος της χώρας και σύμφωνα με τα στοιχεία του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, οι μεγαλύτερες ποσότητες βροχής σημειώθηκαν στα ορεινά της Ηπείρου, ενώ ακολούθησαν τα ορεινά της Θράκης, της Δυτικής Θεσσαλίας, περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και η Λευκάδα.

Ενδεικτικό της έντασης των φαινομένων είναι ότι στο Τέροβο Ιωαννίνων ο αθροιστικός υετός ξεπέρασε τα 200 χιλιοστά, φτάνοντας τα 229, ενώ περισσότεροι από εννέα σταθμοί κατέγραψαν πάνω από 100 χιλιοστά βροχής.

Η γεωγραφική κατανομή του υετού αποτυπώνεται στον σχετικό χάρτη, όπου παρουσιάζονται και οι οκτώ σταθμοί με τις υψηλότερες τιμές.

Την ίδια ώρα, η ΕΜΥ προειδοποιεί με επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων για ισχυρές βροχές και καταιγίδες από το απόγευμα της Τετάρτης 7 Ιανουαρίου έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης 8 Ιανουαρίου.

καιρός
Ο υετός που αναμένεται το βράδυ της Τετάρτης 07/01
| Meteo.gr

 

Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως τη δυτική και βορειοανατολική χώρα, με ιδιαίτερη έμφαση στη διάρκεια και την έντασή τους.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά δεδομένα, η κακοκαιρία θα συνεχιστεί έως το μεσημέρι της Πέμπτης. Ισχυρά κατά τόπους φαινόμενα αναμένονται το βράδυ της Τετάρτης σε Ήπειρο και Δυτική Στερεά, ενώ από τις πρώτες ώρες έως το πρωί της Πέμπτης έντονες βροχοπτώσεις προβλέπονται στη Θράκη.

καιρός
Ο υετός που αναμένεται από τις πρώτες ώρες έως το πρωί της Πέμπτης 08/01
| Meteo.gr

Οι σχετικοί χάρτες αποτυπώνουν την εξέλιξη του υετού για τα δύο αυτά χρονικά διαστήματα.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ