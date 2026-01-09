Καιρός: Σε ποιες περιοχές θα χιονίσει το Σαββατοκύριακο - Πότε θα επηρεαστεί η Αττική

Για πιθανότητα πρόσκαιρης χιονόπτωσης τις πρωινές ώρες της Δευτέρας σε σχετικά χαμηλά υψόμετρα κάνει λόγο ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος, ωστόσο τονίζει ότι η πρόγνωση καθίσταται αβέβαιη.

Παράλληλα, ο Γιάννης Καλλιάνος σημειώνει ότι «σε ό,τι αφορά την επικείμενη ψυχρή εισβολή, τέσσερις ημέρες πριν από την εκδήλωσή της και με σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των αριθμητικών προγνωστικών μοντέλων, δεν είναι επιστημονικά ορθό να δίνονται βεβαιότητες για το αν και πού θα εκδηλωθεί χιονόπτωση στην Αττική τη Δευτέρα».

Καιρός: Πού θα χιονίσει τα επόμενα 24ωρα

Όπως τονίζει, το Σάββατο αναμένονται χιονοπτώσεις στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας σε υψόμετρα άνω των 1000 έως 1200 μέτρων, ενώ στην Ήπειρο από τις βραδινές ώρες άνω των 700 μέτρων.

Την Κυριακή χιονοπτώσεις θα εκδηλώνονται κατά διαστήματα στη Δυτική Μακεδονία και στην Κεντρική Μακεδονία σε σχετικά χαμηλά υψόμετρα αλλά γενικά με ασθενή έως μέτρια ένταση.

Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τα φαινόμενα θα είναι τοπικά πιο αξιόλογα ακόμη και σε πεδινές περιοχές ενώ στο Βόρειο Αιγαίο οι χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν σε αρκετά χαμηλά υψόμετρα. Στη Θεσσαλία οι πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα εκδηλώνονται το απόγευμα ακόμα και από τα 500 μέτρα.

Στη Στερεά Ελλάδα άνω των 800 με 900 μέτρων, στην Εύβοια από το βράδυ άνω των 700 μέτρων, στην Πελοπόννησο άνω των 1000 μέτρων και στην Κρήτη αργά το βράδυ άνω των 1100 μέτρων.

Για τη Δευτέρα η ατμοσφαιρική κυκλοφορία και η κατανομή του υετού δεν έχουν ακόμη σταθεροποιηθεί στα προγνωστικά σενάρια. Πιθανότερο είναι οι όποιες χιονοπτώσεις να απασχολήσουν κυρίως το Αιγαίο ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα στο κεντρικό και ιδιαίτερα στο βόρειο τμήμα του, καθώς και τη νότια και νοτιοανατολική Θεσσαλία ενδεχομένως και σε πεδινές περιοχές.

Στη Στερεά Ελλάδα, τα νότια Ιόνια και την Πελοπόννησο σε ορεινές και ημιορεινές ζώνες και τοπικά χαμηλότερα. Στην Κρήτη οι χιονοπτώσεις αναμένονται από το βράδυ της Δευτέρας σε υψόμετρα άνω των 600 με 700 μέτρων».

Η ανάρτηση του Γιάννη Καλλιάνου

Αναλυτικά η ανάρτηση του Γιάννη Καλλιάνου:

«ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΟΧΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ

Η Μετεωρολογία δεν είναι καθρέφτης για να θαυμάζουμε τον εαυτό μας, ούτε χώρος αυτοθαυμασμού και προβολής του ειδώλου μας. Είναι επιστήμη.

Η Μετεωλογία δεν είναι σκηνή για να διψάμε για χειροκρότημα. Είναι πεδίο γνώσης που οφείλουμε να υπηρετούμε με σοβαρότητα μεθοδολογία και ευθύνη. Είναι επιστήμη που υπάρχει για να υπηρετεί την κοινωνία και όχι το προσωπικό μας εγώ. Είναι επιστήμη που οφείλει να ενημερώνει με ακρίβεια, με υπευθυνότητα και με σεβασμό απέναντι στους πολίτες.

Για να περάσει κάποιος από το "εγώ" στο "εμείς", από τη λογική της αυτοπροβολής δηλαδή στη λογική της κοινωνικής ευθύνης, χρειάζεται κάτι περισσότερο από δημόσια παρουσία. Χρειάζεται ανθρώπινη πληρότητα, κοινωνική σύνδεση και ουσιαστική επαφή με την πραγματικότητα.

Όταν αυτά απουσιάζουν, ο καθρέφτης συχνά μοιάζει πιο ασφαλής από τον πραγματικό κόσμο και τότε το επιστημονικό βήμα γίνεται εργαλείο κάλυψης προσωπικών ανασφαλειών και ανεκπλήρωτων βιωμάτων από το παρελθόν.

Η Μετεωρολογία είναι επιστήμη. Όταν όμως εργαλειοποιείται για αυτοπροβολή μετατρέπεται σε καθρέφτη και χάνει τον κοινωνικό της ρόλο. Ο καιρός δεν αφορά την εικόνα μας, αφορά την ασφάλεια όλων.

Σε ό,τι αφορά την επικείμενη ψυχρή εισβολή, τέσσερις ημέρες πριν από την εκδήλωσή της και με σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των αριθμητικών προγνωστικών μοντέλων, δεν είναι επιστημονικά ορθό να δίνονται βεβαιότητες για το αν και πού θα εκδηλωθεί χιονόπτωση στην Αττική τη Δευτέρα.

Υπάρχει πιθανότητα για πρόσκαιρη χιονόπτωση τις πρωινές ώρες της Δευτέρας σε σχετικά χαμηλά υψόμετρα, όμως η παρουσία και η ένταση του υετού διαφέρει αισθητά από μοντέλο σε μοντέλο και αυτό καθιστά την πρόγνωση αβέβαιη.

Τα δεδομένα αυτά θα συγκλίνουν και θα αποσαφηνιστούν μέσα στο Σαββατοκύριακο. Αυτό που θεωρείται σχεδόν σίγουρο είναι η έλευση ψυχρών αερίων μαζών από την Κυριακή στη Βόρεια Ελλάδα και από το βράδυ της ίδιας ημέρας σταδιακά και στα κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας.

- Το Σάββατο αναμένονται χιονοπτώσεις στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας σε υψόμετρα άνω των 1000 έως 1200 μέτρων, ενώ στην Ήπειρο από τις βραδινές ώρες άνω των 700 μέτρων.

Ταυτόχρονα θα πνέουν πολύ ισχυροί δυτικοί νοτιοδυτικοί άνεμοι που ενδέχεται να καθηλώσουν τα πλαοία στα λιμάνια και να προκαλέσουν προβλήματα διότι ταυτόχρονα ο καιρός θα είναι άστατος για τις περισσότερες περιοχές.

- Την Κυριακή χιονοπτώσεις θα εκδηλώνονται κατά διαστήματα στη Δυτική Μακεδονία και στην Κεντρική Μακεδονία σε σχετικά χαμηλά υψόμετρα αλλά γενικά με ασθενή έως μέτρια ένταση.

Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τα φαινόμενα θα είναι τοπικά πιο αξιόλογα ακόμη και σε πεδινές περιοχές ενώ στο Βόρειο Αιγαίο οι χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν σε αρκετά χαμηλά υψόμετρα. Στη Θεσσαλία οι πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα εκδηλώνονται το απόγευμα ακόμα και από τα 500 μέτρα.

Στη Στερεά Ελλάδα άνω των 800 με 900 μέτρων, στην Εύβοια από το βράδυ άνω των 700 μέτρων, στην Πελοπόννησο άνω των 1000 μέτρων και στην Κρήτη αργά το βράδυ άνω των 1100 μέτρων.

- Για τη Δευτέρα η ατμοσφαιρική κυκλοφορία και η κατανομή του υετού δεν έχουν ακόμη σταθεροποιηθεί στα προγνωστικά σενάρια. Πιθανότερο είναι οι όποιες χιονοπτώσεις να απασχολήσουν κυρίως το Αιγαίο ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα στο κεντρικό και ιδιαίτερα στο βόρειο τμήμα του, καθώς και τη νότια και νοτιοανατολική Θεσσαλία ενδεχομένως και σε πεδινές περιοχές.

Στη Στερεά Ελλάδα, τα νότια Ιόνια και την Πελοπόννησο σε ορεινές και ημιορεινές ζώνες και τοπικά χαμηλότερα. Στην Κρήτη οι χιονοπτώσεις αναμένονται από το βράδυ της Δευτέρας σε υψόμετρα άνω των 600 με 700 μέτρων».