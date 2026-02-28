Μενού

Survivor: Οι παίκτες πριν και μετά - Πώς είναι Αθηναίοι και Επαρχιώτες ύστερα από 1,5 μήνα στον Άγιο Δομίνικο

Πόσο έχουν αλλάξει οι Αθηναίοι και οι Επαρχιώτες του Survivor μετά από 1,5 μήνα στον Άγιο Δομίνικο. Δείτε τους παίκτες που συμμετέχουν στο ριάλιτι επιβίωσης από την αρχή.

nikolas emmanouil
Νίκος Εμμανουήλ
Survivor Επαρχιώτες
Survivor: Επαρχιώτες | @Survivor Greece - Facebook
Μετά από έναν χρόνο αποχής από τις οθόνες μας, το Survivor επέστρεψε ανανεωμένο στις 11 Ιανουαρίου στον ΣΚΑΪ με νέες ομάδες, τους Αθηναίους και τους Επαρχιώτες που αποτελούνταν από νέες παίκτριες και νέους παίκτες που δεν είχαμε ξαναδεί στο παρελθόν σε κανέναν προηγούμενο κύκλο του ριάλιτι επιβίωσης.

Το ανανεωμένο Survivor κέρδισε το τηλεοπτικό κοινό εάν κρίνουμε από τα νούμερα τηλεθέασης με τα καμώματα των παικτών να αποτελούν αντικείμενο σχολιασμού στο X κατά τη διάρκεια της προβολής του κάθε επεισοδίου.

Και μπορεί η παραγωγή να έχει φροντίσει να αλλάξει αρκετά πράγματα σε σχέση με τους προηγούμενους κύκλους για να κεντρίσει το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού, όμως, ένα πράγμα που δεν αλλάζει είναι η πείνα που περνάνε τόσο οι Αθηναίοι όσο και οι Επαρχιώτες, κάτι που τονίζουν και οι ίδιοι με την πρώτη ευκαιρία στον παρουσιαστή Γιώργο Λιανό ή στις προσωπικές τους συνεντεύξεις.

Ας δούμε λοιπόν πόσο έχουν αλλάξει οι παίκτριες και οι παίκτες που βρίσκονται στον Άγιο Δομίνικο από την πρώτη ημέρα και παραμένουν μέχρι και σήμερα μέσα στο παιχνίδι.

Να σημειώσουμε ότι έχουμε συμπεριλάβει και τη Βασιλική Μουντή που αποχώρησε από το Survivor την Πέμπτη (26/2), αλλά είναι από τις ελάχιστες παίκτριες από την αρχική σύνθεση της ομάδας, η οποία στην πορεία αποδεκατίστηκε.

Αθηναίοι 

Βασιλική Μουντή

Survivor Βασιλική Μουντή
Survivor: Βασιλική Μουντή | ΣΚΑΪ

Δημήτρης Θεοδωρόπουλος

Survivor Δημήτρης Θεοδωρόπουλος
Survivor Δημήτρης Θεοδωρόπουλος | ΣΚΑΪ

Γιώργος Καραϊσαλίδης 

Survivor Γιώργος Καραϊσαλίδης
Survivor: Γιώργος Καραϊσαλίδης | ΣΚΑΪ

Αλέξανδρος Κούρτοβικ

Survivor Αλέξανδρος Κούρτοβικ
Survivor: Αλέξανδρος Κούρτοβικ | ΣΚΑΪ

Μαντίσα Τσότα

Survivor Μαντίσα Τσότα
Survivor: Μαντίσα Τσότα | ΣΚΑΪ

Επαρχιώτες

Ιωάννα Δεσύλλα

Survivor Ιωάννα Δεσύλλα
Survivor: Ιωάννα Δεσύλλα | ΣΚΑΪ

Δήμητρα Λιάγγα

Survivor Δήμητρα Λιάγγα
Survivor: Δήμητρα Λιάγγα | ΣΚΑΪ

Μάνος Μαλλιαρός

Survivor Μάνος Μαλλιαρός
Survivor: Μάνος Μαλλιαρός | ΣΚΑΪ

Φανή Παντελάκη

Survivor Φανή Παντελάκη
Survivor: Φανή Παντελάκη | ΣΚΑΪ

Γιώργος Πολύχρος

Survivor Γιώργος Πολύχρος
Survivor: Γιώργος Πολύχρος | ΣΚΑΪ

Γιάννης Ρέβης 

Survivor Γιάννης Ρέβης
Survivor: Γιάννης Ρέβης | ΣΚΑΪ

Μιχάλης Σηφάκης 

Survivor Μιχάλης Σηφάκης
Survivor: Μιχάλης Σηφάκης | ΣΚΑΪ

Αναστασία Στεργίου

Survivor Αναστασία Στεργίου
Survivor: Αναστασία Στεργίου | ΣΚΑΪ

Σταύρος Φλώρος

Survivor Σταύρος Φλώρος
Survivor: Σταύρος Φλώρος | ΣΚΑΪ

