Survivor: Οι παίκτες πριν και μετά - Πώς είναι Αθηναίοι και Επαρχιώτες ύστερα από 1,5 μήνα στον Άγιο Δομίνικο

Μετά από έναν χρόνο αποχής από τις οθόνες μας, το Survivor επέστρεψε ανανεωμένο στις 11 Ιανουαρίου στον ΣΚΑΪ με νέες ομάδες, τους Αθηναίους και τους Επαρχιώτες που αποτελούνταν από νέες παίκτριες και νέους παίκτες που δεν είχαμε ξαναδεί στο παρελθόν σε κανέναν προηγούμενο κύκλο του ριάλιτι επιβίωσης.

Διαβάστε επίσης - Survivor: Νέα αλλαγή σε ημέρες και ώρα προβολής αυτή την εβδομάδα - Πότε θα παιχτούν τα επόμενα επεισόδια

Το ανανεωμένο Survivor κέρδισε το τηλεοπτικό κοινό εάν κρίνουμε από τα νούμερα τηλεθέασης με τα καμώματα των παικτών να αποτελούν αντικείμενο σχολιασμού στο X κατά τη διάρκεια της προβολής του κάθε επεισοδίου.

Και μπορεί η παραγωγή να έχει φροντίσει να αλλάξει αρκετά πράγματα σε σχέση με τους προηγούμενους κύκλους για να κεντρίσει το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού, όμως, ένα πράγμα που δεν αλλάζει είναι η πείνα που περνάνε τόσο οι Αθηναίοι όσο και οι Επαρχιώτες, κάτι που τονίζουν και οι ίδιοι με την πρώτη ευκαιρία στον παρουσιαστή Γιώργο Λιανό ή στις προσωπικές τους συνεντεύξεις.

Διαβάστε επίσης - Survivor: Η υποψήφια Δήμητρα, το «καρφί» για Αριάδνη και το υπονοούμενο με «γαλλικά» για τη σχέση Ιωάννας-Αναστασίας

Ας δούμε λοιπόν πόσο έχουν αλλάξει οι παίκτριες και οι παίκτες που βρίσκονται στον Άγιο Δομίνικο από την πρώτη ημέρα και παραμένουν μέχρι και σήμερα μέσα στο παιχνίδι.

Να σημειώσουμε ότι έχουμε συμπεριλάβει και τη Βασιλική Μουντή που αποχώρησε από το Survivor την Πέμπτη (26/2), αλλά είναι από τις ελάχιστες παίκτριες από την αρχική σύνθεση της ομάδας, η οποία στην πορεία αποδεκατίστηκε.

Αθηναίοι

Βασιλική Μουντή

Survivor: Βασιλική Μουντή | ΣΚΑΪ

Δημήτρης Θεοδωρόπουλος

Survivor Δημήτρης Θεοδωρόπουλος | ΣΚΑΪ

Γιώργος Καραϊσαλίδης

Survivor: Γιώργος Καραϊσαλίδης | ΣΚΑΪ

Αλέξανδρος Κούρτοβικ

Survivor: Αλέξανδρος Κούρτοβικ | ΣΚΑΪ

Μαντίσα Τσότα

Survivor: Μαντίσα Τσότα | ΣΚΑΪ

Επαρχιώτες

Ιωάννα Δεσύλλα

Survivor: Ιωάννα Δεσύλλα | ΣΚΑΪ

Δήμητρα Λιάγγα

Survivor: Δήμητρα Λιάγγα | ΣΚΑΪ

Μάνος Μαλλιαρός

Survivor: Μάνος Μαλλιαρός | ΣΚΑΪ

Φανή Παντελάκη

Survivor: Φανή Παντελάκη | ΣΚΑΪ

Γιώργος Πολύχρος

Survivor: Γιώργος Πολύχρος | ΣΚΑΪ

Γιάννης Ρέβης

Survivor: Γιάννης Ρέβης | ΣΚΑΪ

Μιχάλης Σηφάκης

Survivor: Μιχάλης Σηφάκης | ΣΚΑΪ

Αναστασία Στεργίου

Survivor: Αναστασία Στεργίου | ΣΚΑΪ

Σταύρος Φλώρος

Survivor: Σταύρος Φλώρος | ΣΚΑΪ