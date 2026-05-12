Καιρός: Σήμερα η πιο ζεστή ημέρα - Μέχρι και 33 βαθμούς θα φτάσει ο υδράργυρος

Η κορύφωση της ζέστης αναμένεται σήμερα Τρίτη όπου ο καιρός θα θυμίζει περισσότερο καλοκαίρι παρά άνοιξη καθώς οι θερμοκρασίες στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη θα ξεπεράσουν τους 30 βαθμούς.

Παράλληλα, θα ενισχυθούν οι δυτικοί άνεμοι, ιδιαίτερα στο νότιο Αιγαίο όπου θα φτάσουν τα 6 με 7 μποφόρ. Σύμφωνα με την πρόγνωση, οι δυτικοί-νοτιοδυτικοί άνεμοι θα λειτουργήσουν ως καταβάτες στα ανατολικά ηπειρωτικά, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο τη θερμοκρασία σε περιοχές όπως η Θεσσαλία, η ανατολική Στερεά και η ανατολική Πελοπόννησος.

Παράλληλα, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Αναστασία Τυράσκη, από αύτριο και μετά ο καιρός θα παρουσιάσει σταδιακή μεταβολή, με περισσότερες νεφώσεις, τοπικές βροχές και μικρή πτώση της θερμοκρασίας.

Οι βροχές θα επηρεάσουν αρχικά τα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας, ενώ την Πέμπτη τα φαινόμενα αναμένεται να επεκταθούν και νοτιότερα.

Παράλληλα, ψυχρότερες αέριες μάζες από τα βόρεια θα οδηγήσουν σε σταδιακή υποχώρηση της θερμοκρασίας, ενώ οι άνεμοι στα νότια θα παραμείνουν ενισχυμένοι, φτάνοντας τα 5 με 6 μποφόρ και τοπικά ακόμη περισσότερο.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Τρίτη 12 Μαΐου 2026, αναμένονται νεφώσεις κατά τόπους και στα βόρεια σποραδικές βροχές το μεσημέρι και απόγευμα. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι αυξημένες.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 13 έως 29, στη Θεσσαλία από 14 έως 31, στην Ήπειρο από 11 έως 25, στη Δυτική Στερεά από 11 έως 26, στην Ανατολική Στερεά από 13 έως 33, στην Πελοπόννησο από 13 έως 29 στα νησιά του Ιονίου από 14 έως 22, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 11 έως 28, στις Κυκλάδες από 13 έως 27, στα Δωδεκάνησα από 17 έως 25 και στην Κρήτη από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν αρχικά από δυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ όμως από το μεσημέρι θα γίνουν νότιοι έως νοτιοδυτικοί 4 έως 6 μποφόρ. Στο Κεντρικό Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ όμως από το μεσημέρι θα γίνουν νότιοι έως νοτιοδυτικοί 4 έως 6 μποφόρ. Στο Νότιο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ και από το μεσημέρι 4 έως 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ όμως από το απόγευμα θα γίνουν δυτικοί ίδιας έντασης.

Στην Αττική, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ όμως το μεσημέρι και απόγευμα θα γίνουν πρόσκαιρα νοτιοδυτικοί 3 έως 5 μποφόρ. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι αυξημένες. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ όμως το μεσημέρι και απόγευμα θα γίνουν πρόσκαιρα νότιοι 2 έως 4 μποφόρ. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι αυξημένες. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου.