Καιρός: Στους 39 βαθμούς ο υδράργυρος την Κυριακή – Οι περιοχές που θα «βράσουν»

Με υψηλές θερμοκρασίες και έντονα καλοκαιρινό σκηνικό θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες, με την Κυριακή να είναι η πιο ζεστή ημέρα του διημέρου, καθώς ο υδράργυρος θα αγγίξει τοπικά ακόμη και τους 39 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, σε αρκετές περιοχές της χώρας η θερμοκρασία θα κυμανθεί 3 έως 4 βαθμούς πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή.

Έως 39 βαθμοί σε πέντε περιοχές

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στην Κεντρική Μακεδονία, τον Θεσσαλικό Κάμπο, τη Βοιωτία, την Αργολίδα και την Αιτωλοακαρνανία, όπου το θερμόμετρο ενδέχεται να φτάσει τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική, η μέγιστη θερμοκρασία θα διαμορφωθεί γύρω στους 37 βαθμούς, ενώ στα περισσότερα νησιά ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 33 έως 35 βαθμούς.

Από τη Δευτέρα προβλέπεται μικρή υποχώρηση της θερμοκρασίας, ωστόσο η δροσιά θα έχει σύντομη διάρκεια, καθώς από την Τετάρτη ο υδράργυρος αναμένεται να πάρει και πάλι την ανηφόρα.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Η ΕΜΥ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό σε όλη τη χώρα. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά ηπειρωτικά, όπου ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, ενώ στα ορεινά της Μακεδονίας δεν αποκλείονται μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες έως βορειοδυτικές διευθύνσεις, εντάσεως 4 έως 6 μποφόρ, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα είναι ασθενείς και τοπικά στα δυτικά θα ενισχυθούν πρόσκαιρα έως τα 5 μποφόρ.