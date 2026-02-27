Καιρός: Συνεχίζεται η... άνοιξη αλλά ενισχύονται οι βοριάδες

Αρνείται να... εναρμονιστεί με το ημερολόγιο ο καιρός και έτσι η καλοκαιρία θα συνεχιστεί και σήμερα.

Στο ανατολικό Αιγαίο ο ήλιος θα κυριαρχήσει καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Στις υπόλοιπες περιοχές αναμένονται εναλλαγές ηλιοφάνειας με διαστήματα με συννεφιά. Πιο πυκνές νεφώσεις προβλέπονται στο νότιο Ιόνιο και στη δυτική και νότια Πελοπόννησο, με πιθανότητα να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές μέσα στην ημέρα. Νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ η ορατότητα στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη, λόγω ομίχλης.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο του Mega, Χριστίνα Ρήγου, θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις μέχρι το μεσημέρι και βαθμιαία ο καιρός θα είναι αίθριος, ενώ στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται αραιές νεφώσεις, κατά διαστήματα αυξημένες μέσα στη μέρα.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026, στην Κεντρική Μακεδονία, στις Σποράδες, στα ανατολικότερα τμήματα Θεσσαλίας και Στερεάς, στην Εύβοια, στο Νότιο Ιόνιο, στη Δυτική Στερεά και στη Δυτική Πελοπόννησο θα υπάρχουν νεφώσεις ενώ στη υπόλοιπη χώρα αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα. Πιθανότητα βροχών υπάρχει κυρίως για το Νότιο Ιόνιο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική και Νότια Πελοπόννησο.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από -4 έως 10 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από -2 έως 13, στη Θεσσαλία από 3 έως 14, στην Ήπειρο, στη Στερεά και στην Πελοπόννησο από 1 έως 15, στα νησιά του Ιονίου από 8 έως 15, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 2 έως 12, στις Κυκλάδες από 6 έως 12, στα Δωδεκάνησα από 8 έως 14 και στην Κρήτη από 4 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ και στα νοτιοανατολικά του τμήματα 5 έως 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ.

Στην Αττική, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αναμένονται νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 7 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 7 έως 12 βαθμούς Κελσίου.