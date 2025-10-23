Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα, με επίκεντρο κυρίως τη Δυτική Ελλάδα, όπου έχει σημειωθεί ο μεγαλύτερος όγκος βροχής — από 40 έως 70 τόνους νερού ανά στρέμμα — προκαλώντας μικροπροβλήματα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του OPEN, Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Όπως ανέφερε ο μετεωρολόγος, «αυτή τη στιγμή στη Δυτική Πελοπόννησο, το Νότιο και Βόρειο Ιόνιο, καθώς και στα βορειοδυτικά παράλια, εκδηλώνονται οι ισχυρότερες καταιγίδες».

Το κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να κινηθεί ανατολικά, περιοριζόμενο έως το απόγευμα και το βράδυ στο Ανατολικό και Νότιο Αιγαίο, ενώ από αύριο αναμένεται σταδιακή βελτίωση του καιρού, με «το καλοκαιράκι του Αγίου Δημητρίου» να κάνει την εμφάνισή του.

Ο κ. Μαρουσάκης σημείωσε ωστόσο ότι τη Δευτέρα (27/10) αναμένεται νέο κύμα κακοκαιρίας, παρά τη γενικά ήπια και ζεστή περίοδο που θα προηγηθεί.

Όσον αφορά την 28η Οκτωβρίου, η κακοκαιρία θα έχει εξασθενήσει και δεν αναμένεται να επηρεάσει τις εορταστικές εκδηλώσεις για την επέτειο.

Η πρόγνωση των επόμενων ημερών

Παρασκευή: Ο καιρός τύπου «Π» θα φέρει βροχές κυρίως στο Δυτικό και Βορειοδυτικό Αιγαίο , στα βορειοανατολικά τμήματα και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου .

Ο καιρός τύπου «Π» θα φέρει βροχές κυρίως στο , στα και στα . Σαββατοκύριακο: Ο καιρός θα είναι γενικά καλός , χωρίς αξιόλογα φαινόμενα, ενώ η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα για την εποχή.

Ο καιρός θα είναι , χωρίς αξιόλογα φαινόμενα, ενώ η για την εποχή. Δευτέρα: Νέο κύμα κακοκαιρίας θα ξεκινήσει το μεσημέρι από τα βορειοδυτικά και θα κινηθεί προς τα ανατολικά , χωρίς να επηρεάσει τις μαθητικές παρελάσεις .

Νέο θα ξεκινήσει το μεσημέρι από τα και θα κινηθεί προς τα , χωρίς να επηρεάσει τις . Τρίτη (28η Οκτωβρίου): Η κακοκαιρία θα περάσει γρήγορα από το μεσημέρι, χωρίς να προκαλέσει ιδιαίτερα προβλήματα στις εορταστικές εκδηλώσεις.

Ο καιρός σήμερα

Ο άστατος καιρός επικεντρώνεται στη Δυτική, Κεντρική και Νότια Ελλάδα, ενώ από το απόγευμα και προς το βράδυ η βελτίωση θα ξεκινήσει από τα βόρεια και θα κινηθεί σταδιακά προς τα νότια.

Οι άνεμοι πνέουν δυτικοί-νοτιοδυτικοί έως 5-6 μποφόρ, κυρίως στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία παρουσιάζει άνοδο, με τιμές από 15°C στη Βόρεια Ελλάδα έως και 20°C στα νότια. Το μεσημέρι, ο υδράργυρος θα κυμανθεί μεταξύ 20 και 24 βαθμών Κελσίου, πάνω από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Αττική: Πιθανότητα για τοπικές μπόρες έως το μεσημέρι, κυρίως στις θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές. Από το απόγευμα αναμένεται βελτίωση και διαστήματα ηλιοφάνειας. Θερμοκρασία έως 23°C .

Πιθανότητα για τοπικές μπόρες έως το μεσημέρι, κυρίως στις θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές. Από το απόγευμα αναμένεται βελτίωση και διαστήματα ηλιοφάνειας. Θερμοκρασία έως . Θεσσαλονίκη: Παροδικές βροχές, κυρίως στις παράκτιες περιοχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 22°C στο κέντρο της πόλης.