Καιρός: Συννεφιά με ανοιξιατικές θερμοκρασίες σε μεγάλο μέρος της χώρας

Συννεφιασμένος θα είναι ο καιρός σήμερα Σάββατο στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ Αναστασία Τυράσκη, αναμένεται ενίσχυση των βοριάδων στο Αιγαίο.

Η ενίσχυση αυτή θα φέρει περισσότερες νεφώσεις κυρίως στις προσήνεμες περιοχές, όπως η κεντρική Μακεδονία, η Θεσσαλία, οι Σποράδες και η Εύβοια, όπου δεν αποκλείονται λίγες ασθενείς βροχές.

Αύριο ο καιρός θα διατηρηθεί παρόμοιος, με τοπικές νεφώσεις και μικρή πιθανότητα ασθενών βροχών κυρίως στη Θεσσαλία, τις Σποράδες και την Εύβοια, ενώ στην Κρήτη και τις Κυκλάδες θα υπάρχουν περισσότερα σύννεφα. Οι βοριάδες θα παραμείνουν ισχυροί, φτάνοντας τα 7 και τοπικά τα 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση εξαιτίας των ισχυρών βορείων ανέμων, κυρίως στα ανατολικά τμήματα της χώρας.

Τη Δευτέρα θα διατηρηθεί το βόρειο ρεύμα, με λίγες μόνο ασθενείς βροχές σε περιοχές όπως οι Σποράδες, η Εύβοια και η βόρεια Κρήτη. Από την Τρίτη όμως οι άνεμοι θα εξασθενήσουν, η ηλιοφάνεια θα αυξηθεί και η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Σάββατο 7 Μαρτίου 2026, στην κεντρική, ανατολική και βόρεια χώρα αναμένονται αυξημένες νεφώσεις, με πιθανότητα για ασθενείς βροχές τοπικού χαρακτήρα τις πρωινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις. Νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία -3 έως 14 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 2 έως 14-16, στην Ήπειρο από 4 έως 17-18 βαθμούς, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 5 έως 17-19, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 5 έως 17-19 βαθμούς, στα Επτάνησα από 8 έως 17, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 7 έως 13-15 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 7 έως 16-18 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί με εντάσεις 4-5 μποφόρ και τοπικά στην Κρήτη 6 μποφόρ, ενώ στα Δωδεκάνησα θα επικρατήσουν βορειοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις 4-5 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές κυρίως διευθύνσεις με εντάσεις 2-4 μποφόρ, με εξαίρεση την περιοχή των Κυθήρων όπου θα επικρατήσουν ανατολικοί βορειοανατολικοί άνεμοι με εντάσεις 4-5 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, μέχρι το πρωί αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα να εκδηλωθεί πρόσκαιρη ασθενής βροχή κυρίως στα βόρεια τμήματα του νομού. Από τις μεσημεριανές ώρες θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί με εντάσεις 3-4 μποφόρ και τοπικά στα ανατολικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 17 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοανατολικές κυρίως διευθύνσεις ασθενείς. Νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 15 βαθμούς.