Καιρός: Τελυταία μέρα «άνοιξης» η Μεγάλη Τετάρτη - Πώς θα εξελιχθούν τα φαινόμενα μέχρι την Κυριακή

Τελευταία μέρα «ανάσας» φέρεται να είναι η Μεγάλη Τετάρτη (8/4) καθώς ο αίθριος καιρός που προβλέπεται για σήμερα, δεν θα διαρκέσει για πολύ. Μέχρι και την Κυριακή σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις το σκηνικό θα είναι βροχερό και η θερμοκρασία θα είναι χαμηλή κατά τόπους.

Αναλυτικότερα, σήμερα (8/4) ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές -απογευματινές ώρες και πιθανότητα πρόσκαιρων όμβρων, κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου.

Στην υπόλοιπη χώρα αρχικά σχεδόν αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα βόρεια που γρήγορα θα επεκταθούν και στις υπόλοιπες περιοχές και κυρίως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή πρόσκαιροι όμβροι στα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6, στο νότιο Αιγαίο και την κεντρική Μακεδονία πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Βαθμιά από το μεσημέρι στα ανατολικά θα στραφούν σε βορειοανατολικούς τοπικά έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια, όμως στις υπόλοιπες περιοχές θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 20 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 20 με 22 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη τους 23 βαθμούς.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι αρχικά αίθριος, βαθμιαία όμως θα αναπτυχθούν νεφώσεις και από αργά το απόγευμα πιθανώς να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Η Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 22 βαθμούς κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη θα καταγραφούν επίσης λίγες νεφώσεις παρωδικά αυξημένες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 20 βαθμούς κελσίου.

Καιρός: Πώς θα εξελιχθούν τα φαινόιμενα μέχρι το Πάσχα

Οι βροχές θα κάνουν την εμφάνισή τους κατά τόπους τη Μεγάλη Πέμπτη και αυξημένες προβλέπεται να είναι κυρίως σε ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και το βόρειο Αιγαίο.

Στην υπόλοιπη χώρα παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά και την Κρήτη. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα βόρεια ορεινά.

Αναφορικά, με όσους ταξιδέυουν, και ειδικότερα με αμάξι, συνίσταται προσοχή καθώς η ορατότητα αναμένεται να είναι περιορισμένη, ειδικά τις πρωινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια. Στα βορειοανατολικά δεν θα ξεπεράσει τους 12 με 14 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει τους 15 με 18 και τοπικά στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 19 με 21 βαθμούς Κελσίου.

Αντίστοιχη εικόνα, αναμένεται και την Μεγάλη Παρασκευή. Θα καταγραφούν επίσης στη χώρα νεφώσεις και παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά, τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη. Μεμονωμένες καταιγίδες πιθανώς να εκδηλωθούν πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες στο βόρειο Αιγαίο. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα βόρεια ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει επίσης πτώση.

Τοπικές βροχές προβλέπονται, σύμφωνα με μια πρώτη πρόγνωση της ΕΜΥ, και για το Μεγάλο Σάββατο. Ωστόσο, βαθμιαία πό το απόγευμα τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα ανατολικά. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Κυριακή του Πάσχα: Βελτίωση καιρικού σκηνικού

Βελτιωμένη εικόνα μάλλον θα έχουμε την Κυριακή του Πάσχα. Η ΕΜΥ κάνει λόγο για λίγες νεφώσεις παροδικά κατά τόπους αυξημένες, με πρόσκαιρες τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες στα ανατολικά ηπειρωτικά και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και την Κρήτη. Ωστόσο, η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.