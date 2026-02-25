Καιρός: Τοπικές βροχές και φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα. Κατά τη διάρκεια ημέρας αναμένονται λίγες ασθενείς τοπικές βροχές σε περιοχές της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας, τα νότια της Χαλκιδικής, σε περιοχές της Εύβοιας και των Σποράδων, στα κεντρικά και νοτιοδυτικά τμήματα της Πελοποννήσου, σε τμήματα των Κυκλάδων, και στην κεντροβόρεια Κρήτη.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Mega, Γιάννη Καλλιάνο, λίγες τοπικές βροχές, ασθενούς έως και μέτριας έντασης, αναμένονται και στη Ρόδο. Στις βορειοδυτικές περιοχές της χώρας, από το ύψος της Λαμίας και βορειοδυτικότερα αναμένονται μεγαλύτερα διαστήματα με ηλιοφάνεια.

Στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα ενω μεγαλύτερα διαστήματα με ηλιοφάνεια περιμένουμε στη Θεσσαλονίκη αλλά και κάποιες πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026, αναμένονται τοπικές νεφώσεις οι οποίες πρόσκαιρα κατά τόπους θα είναι αυξημένες. Πιθανότητα πρόσκαιρων σποραδικών βροχών υπάρχει για το Αιγαίο και την Νότια Πελοπόννησο. Η ορατότητα στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη έως το πρωί.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από -1 έως 10 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 1 έως 14, στη Θεσσαλία από 4 έως 16, στην Ήπειρο από 2 έως 15, στην Στερεά από 4 έως 16, στην Πελοπόννησο από 2 έως 16, στα νησιά του Ιονίου από 6 έως 17, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 8 έως 14, στις Κυκλάδες από 11 έως 16, στα Δωδεκάνησα από 14 έως 17 και στην Κρήτη από 8 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ Στο Νότιο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από δυτικές διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ όμως από το πρωί θα γίνουν βόρειοι ίδιας έντασης. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ με εξασθένηση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 10 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 6 έως 14 βαθμούς Κελσίου.