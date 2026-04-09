Ανατροπή φέρεται να έχουμε στο καιρικό σκηνικό, καθώς οι επικαιροιημένες προγνώσεις, κάνουν λόγο για τοπικές βροχές και όχι ισχυρή κακοκαιρία όπως ανέφεραν οι πρώτες εκτιμήσεις.

Σχετικά με τον καιρό σήμερα Μεγάλη Πέμπτη (9/4), θα έχουμε παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν στην ανατολική και βόρεια ηπειρωτική χώρα καθώς και στο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες είναι πιθανό να εκδηλωθούν τις μεσημεριανές ώρες στα Δωδεκάνησα και τις βραδινές στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα βορειοανατολικά ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και πιθανώς πρόσκαιρα στο βόρειο Ιόνιο έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια. Στα βορειοανατολικά δεν θα ξεπεράσει τους 12 με 14 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει τους 15 με 18 και τοπικά στα νότια ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 19 με 21 βαθμούς Κελσίου.

Την Μεγάλη Παρασκευή θα καταγραφούν επίσης λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές κυρίως στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του βορείου Αιγαίου, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την ανατολική Πελοπόννησο και την Κρήτη.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα βόρεια ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στα βορειοανατολικά δεν θα ξεπεράσει τους 13 με 14 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει τους 15 με 18 και τοπικά στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 19 με 21 βαθμούς Κελσίου.

Παράλληλα, το Μεγάλο Σάββατο, θα ισχύον παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά και την Κρήτη θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Βαθμιαία από το απόγευμα τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα βορειοανατολικά.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά από βόρειες και στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Ανοιξιάτικος καιρός της Κυριακή και τη Δευτέρα

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη, ανοιξιάτικος θα είναι ο καιρός την Κυριακή του Πάσχα και τη Δευτέρα, ενώ τονίζει ότι η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 μέχρι 28 βαθμούς κελσίου.

Οι βροχές, σημειώνει ότι θα είναι λίγες και θα αφορούν τα ανατολικά και τα βόρεια τμήματα, αλλά δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα.