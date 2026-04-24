Καιρός: Υποχωρεί η αστάθεια, ανεβαίνει η θερμοκρασία

Μετά τη μίνι «φθινοπωρινή παρένθεση» ο καιρός αλλάζει σήμερα και η άνοιξη... επανέρχεται!

Στην Κρήτη, τη νότια Πελοπόννησο, στα Δωδεκάνησα από το μεσημέρι και τις πρωινές ώρες στο νότιο Ιόνιο, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στην Κρήτη, σποραδικές καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου είναι πιθανό στα ορεινά να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα κεντρικά και τα βόρεια.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Παρασκευή 24 Απριλίου 2026, στο Νότιο Αιγαίο, στην Νότια Πελοπόννησο και στην Κρήτη αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στην Νότια Πελοπόννησο και στην Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με τοπικές μόνο νεφώσεις κατά διαστήματα.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 3 έως 16 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 6 έως 21, στη Θεσσαλία από 7 έως 21, στην Ήπειρο από 6 έως 19, στη Στερεά από 7 έως 22, στην Πελοπόννησο από 6 έως 20, στα νησιά του Ιονίου από 10 έως 20, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 8 έως 20, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα από 11 έως 19 και στην Κρήτη από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ όμως από το πρωί θα γίνουν μεταβαλλόμενοι 2 έως 4 μποφόρ. Στο Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από ανατολικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ όμως από το μεσημέρι θα γίνουν βόρειοι 3 έως 5 μποφόρ και στα βόρεια 4 έως 6 μποφόρ.

Στην Αττική, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αναμένεται ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ όμως από το μεσημέρι θα γίνουν μεταβαλλόμενοι έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 11 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένεται ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ όμως από το μεσημέρι θα γίνουν μεταβαλλόμενοι έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 9 έως 22 βαθμούς Κελσίου.