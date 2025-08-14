Καιρός: Υποχωρούν οι άνεμοι, πέφτει η θερμοκρασία τον Δεκαπενταύγουστο

Πτώση της θερμοκρασίας αλλά και των ανέμων θα σημειώσει ο καιρός τον Δεκαπενταύγουστο σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ.

Το δελτίο της ΕΜΥ αναφέρει πως ο καιρός αύριο Παρασκευή 15 Αυγούστου θα είναι γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια και στην Εύβοια και τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και την Κρήτη. Πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων στα ορεινά της Ηπείρου και της Πελοποννήσου και τις πρωινές ώρες στην Εύβοια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 6 και στο βορειοανατολικό Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά και στο Ιόνιο τους 32 με 34, τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά τους 35 με 36 βαθμούς και στο Αιγαίο τους 29 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με παροδικές νεφώσεις.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά τη Ηπείρου και της Πελοποννήσου.

Ανεμοι: Αρχικά μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 με 34 και στη δυτική Στερεά έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στην Εύβοια τις πρωινές ώρες θα υπάρχουν αυξημένες νεφώσεις όπου είναι πιθανό να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές. Στα υπόλοιπα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, οπότε υπάρχει πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά της Πελοποννήσου.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στις Σποράδες και την Εύβοια τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στις Σποράδες έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες γενικά αίθριος. Στην Κρήτη τοπικές νεφώσεις μέχρι το απόγευμα.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 28 με 29 και τοπικά στην Κρήτη 30-31 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και βαθμιαία τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις μέχρι το απόγευμα.

Ανεμοι: Βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος. Τοπικές νεφώσεις τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου.