Κακοκαιρία Adel: Τρέμουν το πέρασμά της σε Ήπειρο και Κέρκυρα - Απειλούνται οι ήδη πληγέντες

Με την Ελλάδα να προετοιμάζεται για το πέρασμα της κακοκαιρίας Adel από την επικράτεια, οι κάτοικοι περιοχών που ήδη είχαν «παραλύσει» από το αμέσως προηγούμενο κύμα, δεν προλαβαίνουν ούτε να μαζέψουν τα «κομμάτια» τους.

Όπως μεταφέρει η ΕΡΤ, μεγάλες καταστροφές σημειώθηκαν σε περιοχές της Ηπείρου, της Κέρκυρας αλλά και της Θεσσαλίας εξαιτίας της τελευταίας κακοκαιρίας, με την Adel να εντείνει το πρόβλημα.

Η μεγάλη ποσότητα νερού προκάλεσε κατολισθήσεις, προβλήματα στην υδροδότηση και στην ηλεκτροδότηση, ενώ η μεταφορά φερτών υλικών είχε σαν αποτέλεσμα χωριά να αποκλειστούν για ώρες.

Κακοκαιρία Adel: Άλλο ένα χτύπημα σε Ήπειρο και Θεσσαλία

Ο δήμος Βορείων Τζουμέρκων ανακοίνωσε ότι έχουν αποκατασταθεί τα προβλήματα στην υδροδότηση και την ηλεκτροδότηση και έχει αποκατασταθεί η πρόσβαση στα χωριά, αν και αρκετοί δρόμοι είναι ακόμα γεμάτοι με μπάζα.

Διαβάστε ακόμα: Σαλαμίνα: «Η 46χρονη ήταν η πρώτη που εμφανίστηκε στον χώρο του εγκλήματος»

Στο χωριό Πράμαντα, κατολισθήσεις προκάλεσαν προβλήματα στον οικισμό με την κατάσταση να είναι αποκαρδιωτική. Το έδαφος στο κεντρικό πάρκινγκ να έχει παρουσιάσει καθίζηση μεγαλύτερη από δύο μέτρα, ενώ μεταξύ των άλλων προβλημάτων οικογενειακή επιχείρηση που απασχολεί 15 εργαζόμενους γέμισε με λάσπη, ενώ ολόκληρος τοίχος υποχώρησε από τη σφοδρότητα του νερού.

Στους Μελισσουργούς και σε άλλα ορεινά χωριά, όπου υπάρχουν ακόμα εγκλωβισμένοι κάτοικοι, η τοπική οικονομία έχει δεχθεί ισχυρό πλήγμα. Επαγγελματίες έκαναν λόγοι για ακυρώσεις που φτάνουν μέχρι και το 100%, καθώς πολλοί επισκέπτες είτε ματαιώνουν είτε δεν μπορούν να μεταβούν.

Υπαρκτό το πρόβλημα και για τα άτομα με κινητικά προβλήματα που δεν μπορούν να μετακινηθούν μέχρι να αποκατασταθεί η πρόσβαση, ενώ η βροχή στην περιοχή δυνάμωσε ξανά το βράδυ της Τρίτης (25/11).

Στην Ήπειρο κομμάτι του δρόμου που οδηγούσε στο χωριό Ραφταναίοι Ιωαννίνων έχει βυθιστεί λόγω της νεροποντής. Η πρόσβαση προς το χωριό έχει αποκατασταθεί και πλέον έχει ανοίξει και μπορεί να περάσει κανείς από το γεφύρι της Πλάκας.

Στον Ασπροπόταμο Τρικάλων αποκλείστηκαν τα χωριά Στεφάνι και Κρανιά, καθώς πριν από τη διασταύρωση για το χωριό Δολιανά ο δρόμος καταστράφηκε ολοκληρωτικά, ωστόσο μετά από προσπάθειες η πρόσβαση αποκαταστάθηκε.

Κακοκαιρία Adel - Καταστροφές στην Κέρκυρα

Στον Αφιώνα της Κέρκυρας κατέρρευσαν τοίχοι με αποτέλεσμα να κινδυνεύσουν κάτοικοι. Σε κατάσταση σοκ, μία γυναίκα περιέγραψε τη στιγμή που κατάλαβε ότι ο σύζυγός της θα μπορούσε να έχει καταπλακωθεί όταν κατέρρευσε τοιχίο από γειτονικό σπίτι.

«Παίρνω τον φακό και κοιτάζω και κατάλαβα που είχε πέσει το τοιχίο του του γείτονα», είπε χαρακτηριστικά.

Ο σύζυγός της περιέγραψε: «Ενστικτωδώς σηκώθηκα από τον καναπέ, σαν ρεύμα με χτύπησε ξέρω ‘γω, και γλύτωσα. Τα τούβλα που πέσανε από την κολόνα που ξεκολλήσανε, ήταν περίπου 30 εκατοστά από την πλάτη τη δική μου».

Στους Αυλιώτες πολλοί δρόμοι έχουν διαβρωθεί μετά την τελευταία κακοκαιρία κι έχουν γίνει απροσπέλαστοι. Στην κοινότητα ζουν γύρω στις 10 με 15 οικογένειες, με τρεις ανθρώπους που χρειάζονται βοήθεια.

Πολλοί δρόμοι παραμένουν μέχρι και σήμερα αποκλεισμένοι εξαιτίας των κατολισθήσεων. Συνεργεία της επιχείρησης ύδρευσης επιχειρούν να αποκαταστήσουν τον κεντρικό αγωγό ύδρευσης, ο οποίος έσπασε από τα ορμητικά νερά, αφήνοντας χωρίς νερό τις περιοχές Αρίλας και Άγιος Στέφανος.

Οι κάτοικοι στις πληγείσες περιοχές φοβούνται ότι με μία νέα σφοδρή νεροποντή που θα φέρει η Adel, θα υπάρξουν ακόμα μεγαλύτερες ζημιές.