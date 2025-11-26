Κακοκαιρία Adel: Ξεκινά το 48ωρο με τις σφοδρές καταιγίδες - Χάρτης με τις περιοχές που απειλούνται

Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκεται η χώρα λόγω της επέλασης της κακοκαιρίας Adel για το επερχόμενο 48ωρο με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές καταιγίδες, τις χαλαζοπτώσεις αλλά και τους ισχυρούς ανέμους.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια, οι βροχές δυναμώνουν «ώρα με την ώρα» ενώ η Ελλάδα μπαίνει σε «red alert από σήμερα (26/11) το βράδυ για 48 ώρες».

Σε ανάρτησή του παρουσιάζει τις περιοχές που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν προβλήματα ενώ επισημαίνει ότι η Πέμπτη (27/11) και η Παρασκευή (28/11) θα είναι οι πιο δύσκολες ημέρες.

ΕΜΥ: Επικαιροποίηση έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων

Στο μεταξύ, η Εθνική μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), ήχησε «κόκκινο» συναγερμό για τα νησιά και την ανατολική Μακεδονία.

Αναφέρει συγκεκριμένα: «Κόκκινη προειδοποίηση. Το έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Επισημαίνεται πως δεν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις.

Α. Σήμερα Τετάρτη (26-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. Στα νησιά του Ιονίου Κέρκυρα, Διαπόντιοι νήσοι και Παξοί και στην Ήπειρο.

Από το απόγευμα σε Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο, Αιτωλοακαρνανία και δυτική Πελοπόννησο.

Από το βράδυ στην ανατολική Μακεδονία.

Β. Καιρικό σύστημα με το όνομα ADEL θα προκαλέσει την Πέμπτη (27-11-25) και την Παρασκευή (28-11-25) βροχές και καταιγίδες σε όλη σχεδόν τη χώρα. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές της δυτικής και της βόρειας Ελλάδας καθώς και στο ανατολικό Αιγαίο θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους.

Adel: Η πορεία τις επόμενες ημέρες

Πιο συγκεκριμένα:

Την Πέμπτη (27-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική και την κεντρική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Την Παρασκευή (28-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, ανατολικό Αιγαίο και μέχρι νωρίς το πρωί στη δυτική Ελλάδα.