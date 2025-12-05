Μενού

Κακοκαιρία Byron: Σοκαριστικές εικόνες από τη Μονή Επτανωσύφη στην Κρήτη - Όλα καλυμμένα με λάσπη

Η κακοκαιρία Byron έπληξε και την Κρήτη με τις εικόνες από την Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Επανωσήφη Ηρακλείου να μαρτυρούν το μέγεθος του προβλήματος.

κακοκαιρία κρήτη
Προβλήματα από την κακοκαιρία στην Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Επανωσήφη Ηρακλείου | KRHTHTV@Glomex
Η κακοκαιρία Byron «χτυπά» όλη την Ελλάδα και η Κρήτη δεν ξέφυγε από τον κανόνα. 

Σοκαριστικές είναι οι εικόνες που μεταδίδει το Κρήτη TV από την Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Επανωσήφη Ηρακλείου.

 

Η ορμητική ροή των υδάτων κατέβασε μεγάλες ποσότητες λάσπης και χώματος στους εξωτερικούς χώρους του μοναστηριού.

Η δυνατή νεροποντή που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας οδήγησε στη συσσώρευση φερτών υλικών, με αποτέλεσμα το αντρικό μοναστήρι να βρεθεί αντιμέτωπο με μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση.

Η αυλή και παρακείμενοι χώροι έχουν καλυφθεί από λάσπη, δυσχεραίνοντας τόσο την πρόσβαση όσο και τη λειτουργία της μονής

