Κακοκαιρία Byron: Σοκαριστικές εικόνες από τη Μονή Επτανωσύφη στην Κρήτη - Όλα καλυμμένα με λάσπη

Η κακοκαιρία Byron «χτυπά» όλη την Ελλάδα και η Κρήτη δεν ξέφυγε από τον κανόνα.

Σοκαριστικές είναι οι εικόνες που μεταδίδει το Κρήτη TV από την Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Επανωσήφη Ηρακλείου.

Η ορμητική ροή των υδάτων κατέβασε μεγάλες ποσότητες λάσπης και χώματος στους εξωτερικούς χώρους του μοναστηριού.

Η δυνατή νεροποντή που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας οδήγησε στη συσσώρευση φερτών υλικών, με αποτέλεσμα το αντρικό μοναστήρι να βρεθεί αντιμέτωπο με μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση.

Η αυλή και παρακείμενοι χώροι έχουν καλυφθεί από λάσπη, δυσχεραίνοντας τόσο την πρόσβαση όσο και τη λειτουργία της μονής