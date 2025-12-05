Σφοδρή είναι η κακοκαιρία Byron που χτύπησε τη χώρα και οι εικόνες από τα πλημμυρισμένα σημεία προκαλούν ανησυχία.

Αυτοκίνητα να επιπλέουν στον Άλιμο, φρεάτια να ξεχυλίζουν και άπειροι δρόμοι να αντιμετωπίζουν προβλήματα, είναι λίγα από τα συμβάντα που μαρτυρούν ότι αρκετοί πολίτες και οδηγοί κινδυνεύουν λόγω των φαινομένων. Ωστόσο, μάλλον η κατάσταση θα μπορούσε να ήταν ακόμα πιο επικίνδυνη.

Σε ανάρητση μέσω Facebook η σελίδα citizen lab, με καιρικές προγνώσεις και αναλύσεις εξήγησε «πώς η Αττική γλίτωσε τα χειρότερα»: «Ήταν περίπου 3.30 τα ξημερώματα όταν το Λεκανοπέδιο γλίτωσε τα χειρότερα.

Μια εκτεταμένη ζώνη καταιγίδων είχε αναπτυχθεί μέσα στο Σαρωνικό με κατεύθυνση από τα νοτιοανατολικά προς τα βορειοδυτικά, με αστραποβρόντα ανά 4-5 sec και κορυφές νεφών άνω των 12 χλμ.

Αρχικά φαινόταν πως αυτή η ζώνη εξαπλωνόταν προς τα ανατολικά και θα πιάσει το δυτικό και νότιο Λεκανοπέδιο, προσθέτοντας παρά πολλά χιλιοστά βροχής σε αυτά που είχαν ήδη πέσει. Ταυτοχρόνως, μια άλλη ζώνη ισχυρών καταιγίδων αναπτυσσόταν στον νότιο Ευβοϊκό με κίνηση προς τα βόρεια. Εντέλει:

Το σύμπλεγμα καταιγίδων στο Σαρωνικό "έστριψε" προς τα δυτικά, ολοκληρώνοντας την καταστροφή στη δυτική Αττική, ενώ οι καταιγίδες στο νότιο Ευβοϊκό εξαπλώθηκαν μεν προς τα δυτικά, αλλά εκτονώθηκαν κυρίως σε Πεντέλη και Υμηττό, αφήνοντας έτσι κατά κύριο λόγο ποτιστικές βροχές στο Λεκανοπέδιο.

Σε κάθε περίπτωση, μια αξιομνημόνευτη κακοκαιρία για την Αττική, που συνεχίζει με κατά τόπους ποτιστικές βροχές με έμφαση στα ανατολικά και βόρεια, και θα δούμε πού θα σταματήσει το κοντέρ το απόγευμα», εξήγησε η σελίδα.