Κακοκαιρία Erminio: Τι είναι το φαινόμενο της σύγκλισης ανέμων που θα φέρει ακραίες καταιγίδες

Ο καιρός θα αρχίσει να χαλάει από σήμερα Τρίτη με την κακοκαιρία Erminio να δείχνει τις διαθέσεις της με νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια, το ανατολικό Αιγαίο και την Κρήτη.

Την Τετάρτη (1/4) τα φαινόμενα θα ενταθούν και όπως προειδοποιεί ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας θα δημιουργηθεί το φαινόμενο της σύγκλισης ανέμων.

Αυτό σημαίνει ότι βορειοανατολικοί και νοτιοανατολικοί άνεμοι συναντώνται στα κατώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας, έτσι ο αέρας ανυψώνεται, ψύχεται και δημιουργεί σύννεφα με βροχή.

Διαβάστε ακόμα: Κακοκαιρία Erminio: Άφαντη η χθεσινή λιακάδα - Πού θα δούμε βροχές και χιόνι σήμερα, Τρίτη

Αναλυτικά η πρόβλεψη του Γιώργου Τσατραφύλλια

«"Το φαινόμενο της σύγκλιση ανέμων (atmospheric convergence) θα πυροδοτήσει καταιγίδες στην Αττική..."

Καλημέρα!

Την Τετάρτη από το μεσημέρι- απόγευμα και μετά στην Αττική θα εκδηλωθεί το φαινόμενο της σύγκλισης ανέμων (atmospheric convergence), καθώς βορειοανατολικοί και νοτιοανατολικοί άνεμοι συναντώνται στα κατώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας.

Αυτό αναγκάζει τον αέρα να ανυψωθεί, να ψυχθεί και να κορεστεί, οδηγώντας στη δημιουργία καταιγιδοφόρων νεφών. Η σύγκλιση στην επιφάνεια συνδέεται με ανοδικές κινήσεις καθ’ ύψος, ενισχύοντας τη νεφοποίηση και την αστάθεια.

Με την επιπλέον υγρασία που μεταφέρει το νοτιοανατολικό ρεύμα από το Αιγαίο, τα φαινόμενα αποκτούν διάρκεια, με επίμονες βροχές και τοπικές καταιγίδες.

Χρειάζεται προσοχή, κυρίως στις περιοχές όπου η σύγκλιση επιμένει!».