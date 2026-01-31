Κακοκαιρία: Ήχησε το 112 σε Αχαΐα, Ηλεία, Ζάκυνθο και Κεφαλονιά - «Περιορίστε τις μετακινήσεις σας»

Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας οι Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας, Ηλείας, Ζακύνθου και Κεφαλονιάς, μετά από επείγουσα ειδοποίηση της Πολιτικής Προστασίας που εστάλη μέσω του αριθμού 112, καθώς η κακοκαιρία πλησιάζει τη χώρα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να εκδηλωθούν από τις βραδινές ώρες του Σαββάτου έως και τις πρωινές ώρες της Κυριακής 1 Φεβρουαρίου 2026. Οι Αρχές καλούν τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες αυτοπροστασίας.

Υπενθυμίζεται ότι σε κατάσταση «Κόκκινου Συναγερμού» έθεσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας μεγάλο μέρος της Μακεδονίας, της Θεσαλίας και της Πελοπονήσου λόγω της κακοκαιρίας που αναμένεται να πλήξει την επικράτεια αύριο, Κυριακή (01/02) σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο της ΕΜΥ.

Ειδικότερα, ο ΓΓ Πολιτικής Προστασίας Νίκος Παπευσταθίου συγκάλεσε σήμερα υπό την παρουσία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Κεφαλογιάννη, την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου,με αφορμή τα έντονα καιρικά φαινόμενα που θα επηρεάσουν αύριο, Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026, τη χώρα, τα οποία θα περιλαμβάνουν ισχυρές βροχές, καταιγίδες, πιθανώς τοπικές χαλαζοπτώσεις, ισχυρούς ανέμους και χιονοπτώσεις.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής:

Την Κυριακή, θα εκδηλωθούν ιδιαίτερα ισχυρά φαινόμενα, στην Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία (κυρίως στις περιφερειακές ενότητες Λάρισας, Μαγνησίας, συμπεριλαμβανομένων και των Σποράδων) καθώς και στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας, Ημαθίας και Χαλκιδικής.

Ισχυρά φαινόμενα θα σημειωθούν στην Κρήτη, τα νησιά του Ιονίου (κυρίως σε Λευκάδα, Κεφαλληνία, Ιθάκη, Ζάκυνθο), την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, την κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και την Εύβοια.

Τη Δευτέρα ισχυρά φαινόμενα θα σημειωθούν στο Ανατολικό Αιγαίο και μέχρι τις πρωινές ώρες ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη.

Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) έχει ήδη επικοινωνήσει με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων προκειμένου να υπάρχει η αντίστοιχη επιχειρησιακή ετοιμότητα και αντιμετώπιση των συνεπειών αυτών.

Οι περιοχές που τέθηκαν σε κατάσταση red code

Σε κατάσταση Red code η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας με βάση τις παραπάνω προβλέψεις, έθεσε τις εξής περιοχές:

Την Περιφέρεια Πελοποννήσου

Την Περιφέρεια Θεσσαλίας (περιλαμβανομένων των Σποράδων)

Τις Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας και Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Τις Περιφερειακές Ενότητες Πιερίας, Ημαθίας και Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Στο πλαίσιο αυτό Δήμοι και Περιφέρειες καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π).

Επισημαίνεται ότι, στις περιοχές που υπάρχει κίνδυνος κατολισθήσεων κατά τη διάρκεια των ισχυρών καιρικών φαινομένων και σε σημεία όπου έχουν σημειωθεί στο παρελθόν, συνιστάται στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν τις μετακινήσεις.