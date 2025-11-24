Κακοκαιρία: «Kαμπανάκι» για έντονες καταιγίδες μέχρι Σάββατο - Πότε θα επηρεαστεί και η Αττική

Σε κλοιό κακοκαιρίας θα βρεθούν και πάλι πολλές περιοχές της Ελλάδας με τον Γιώργο Τσατραφύλλια να κάνει λόγο για «ισχυρή κακοκαιρία απο Τετάρτη (26/11) βράδυ τύπου Π».

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, το υπόλοιπο της εβδομάδας αναμένεται «αρκετά υετοφόρο».

Όπως υπογραμμίζει, «αυτή τη φορά, εκτός από τη δυτική Ελλάδα που ακόμα μετράει τις πληγές της, θα επηρεάστει το σύνολο της χώρας, με τα φαινόμενα να έχουν μεγαλύτερη ένταση και διάρκεια κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια, το βόρειο και ανατολικό Αιγαίο,τα Δωδεκάνησα (καιρός τύπου "Π" ).

Στις περιοχές αυτές δεν αποκλείεται να πέσουν πάνω από 150 τόνοι νερού ανά στρέμμα (150mm) σε διάστημα 3-4 ημερών.

Διαβάστε επίσης: Έκτακτο δελτίο καιρού: Έρχονται βροχές και καταιγίδες - Οι περιοχές που θα «χτυπήσουν»

Οι βροχές ουσιαστικά θα ξεκινήσουν την Τρίτη στα δυτικά και σταδιακά από την Τετάρτη το βράδυ μέχρι το Σάββατο (29/11) θα επηρεάσουν κυρίως τις παραπάνω περιοχές.

Επικρατέστεροι άνεμοι θα είναι οι νοτιάδες (7-8 μποφόρ), οι οποίοι θα διατηρήσουν τη θερμοκρασία σε υψηλά επίπεδα και θα κρατήσουν τα χιόνια σε μεγάλα υψόμετρα (1600m).»

Ο μετεωρολόγος τονίζει ότι την Παρασκευή (28/11) (από το ξημέρωμα) οι βροχές θα έχουν ιδιαίτερη ένταση και στην Αττική.

Όσο ια τη συνέχεια, «ο Δεκέμβρης αναμένεται να κάνει ποδαρικό με ήπιο καιρό».