Η κακοκαιρία που θα σαρώσει το διήμερο Πέμπτη και Παρασκευή ολόκληρη την Ελλάδα έφερε κλειστά σχολεία στα δυτικά της χώρας. Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε να παραμείνουν κλειστά όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί της Ζακύνθου, με απόφαση του Δημάρχου του νησιού Γιώργου Στασινόπουλου.

Η απόφαση για κλειστά σχολεία ελήφθη από τον Δήμο Ζακύνθου για προληπτικούς λόγους, λόγω της επικείμενης κακοκαιρίας που αναμένεται να πλήξει την περιοχή αύριο το πρωί, με έντονα φαινόμενα όπως βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ.

Ο Δήμος Ζακύνθου καλεί τους πολίτες «να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή, να περιορίσουν στις απολύτως αναγκαίες τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας».

Διαβάστε ακόμα: Συνεχίζεται η κακοκαιρία: Ισχυρές βροχές και χαλαζοπτώσεις - Σε ποιες περιοχές ήχησε το 112

Το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ για την κακοκαιρία

Πιο αναλυτικά ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις προβλέπονται :

Α. Την Πέμπτη (2-10-25)

α. Μέχρι νωρίς το απόγευμα στα νησιά του Ιονίου

β. Από τα ξημερώματα και μέχρι το απόγευμα στην Ήπειρο, τη δυτική Μακεδονία, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο

γ. Από τις προμεσημβρινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία

δ. Από τις προμεσημβρινές ώρες και κατά διαστήματα μέχρι και το βράδυ στη Θεσσαλία

ε. Από το μεσημέρι και κατά διαστήματα μέχρι και το βράδυ στην κεντρική και ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), την υπόλοιπη Πελοπόννησο, τη δυτική Κρήτη, την Εύβοια και τις Σποράδες

στ. Από τις βραδινές ώρες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και την ανατολική Μακεδονία

ζ. Από αργά τη νύχτα στη Θράκη.

Β. Την Παρασκευή (3-10-25)

α. Από την αρχή της ημέρας μέχρι και το απόγευμα στα Δωδεκάνησα

β. Μέχρι το μεσημέρι στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου

γ. Μέχρι και τις πρωινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία.

Τα φαινόμενα θα είναι ιδιαιτέρως έντονα και θα παρουσιάσουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα:

α. Στα νησιά του Ιονίου (κυρίως στις περιοχές Ζακύνθου, Κεφαλλονιάς) και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο την Πέμπτη μέχρι νωρίς το απόγευμα

β. Στην κεντρική Μακεδονία από το απόγευμα της Πέμπτης μέχρι και τις πρωινές ώρες της Παρασκευής

γ. Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου την Παρασκευή μέχρι το μεσημέρι

δ. Στα Δωδεκάνησα την Παρασκευή από νωρίς το πρωί μέχρι το απόγευμα.