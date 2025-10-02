Για ισχυρές βροχές και καταιγίδες προειδοποιεί το επικαιροποιημένο δελτίο καιρού της ΕΜΥ, ενώ ήδη σε αρκετές περιοχές η Πολιτική Προστασία έστειλε προειδοποιητικά μηνύματα.

Συγκεκριμένα, η πρόγνωση κάνει λόγο για βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις χρι νωρίς το απόγευμα στα νησιά του Ιονίου. Από τα ξημερώματα και μέχρι το απόγευμα στην Ήπειρο, τη δυτική Μακεδονία, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο. Από τις προμεσημβρινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία

Από τις προμεσημβρινές ώρες και κατά διαστήματα μέχρι και το βράδυ στη Θεσσαλία. Από το μεσημέρι και κατά διαστήματα μέχρι και το βράδυ στην κεντρική και ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), την υπόλοιπη Πελοπόννησο, τη δυτική Κρήτη, την Εύβοια και τις Σποράδες. Από τις βραδινές ώρες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και την ανατολική Μακεδονία. Από αργά τη νύχτα στη Θράκη.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα. Στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 17 με 19 βαθμούς, στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 22 με 24 και μόνο στα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη θα φτάσει τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός: Τι ισχύει για Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, θα έχουμε αυξημένες νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες που από το μεσημέρι και κατά διαστήματα μέχρι και το βράδυ θα είναι κατά τόπους ισχυρές.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, θα έχουμε επίσης Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες που από τις προμεσημβρινές ώρες θα είναι ισχυρές.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί Από 13 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΕΜΥ: Έντονα φαινόμενα σε όλη τη χώρα αύριο Παρασκευή

Η ΕΜΥ προειδοποιεί για έντονα φαινόμενα σε όλη τη χώρα: Βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τα φαινόμενα θα είναι ιδιαιτέρως έντονα, μέχρι και τις πρωινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία, μέχρι το μεσημέρι στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και μέχρι το απόγευμα στα Δωδεκάνησα. Σημειώνεται ότι στα υπόλοιπα ανατολικά ηπειρωτικά και το νότιο Αιγαίο θα υπάρχουν και διαστήματα με βελτιωμένο καιρό. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της βόρειας χώρας.

Ωστόσο, φαίνεται ότι από το Σαββατοκύριακο θα αλλάξει το σκηνικό του καιρού, και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Προειδοποιήσεις 112 για Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία και Ζάκυνθο

Σύμφωνα με το προειδοποιητικό μήνυμα 112, προβλέπονται ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες στις περιοχές της Αχαΐας, της Ηλείας και της Μεσσηνίας και της Ζακύνθου από τις πρωινές ώρες της Πέμπτης 2 Οκτωβρίου, έως τις απογευματινές ώρες της ίδιας ημέρας. Οι Αρχές εφιστούν την προσοχή στις μετακινήσεις.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



📍#Αχαΐα #Ηλεία #Μεσσηνία



🆘 Προειδοποίηση για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες στις περιοχές Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία από τις πρωινές ώρες της 02/10/2025 έως τις απογευματινές ώρες της 02/10/2025.



‼️ Προσοχή στις μετακινήσεις σας.

‼️ Ακολουθείτε τις… — 112 Greece (@112Greece) October 1, 2025

Κλειστά τα σχολεία στη Ζάκυνθο

Αποφασίστηκε να παραμείνουν κλειστά όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί της Ζακύνθου, με απόφαση του Δημάρχου του νησιού Γιώργου Στασινόπουλου.

Η απόφαση για κλειστά σχολεία ελήφθη από τον Δήμο Ζακύνθου για προληπτικούς λόγους, λόγω της επικείμενης κακοκαιρίας που αναμένεται να πλήξει την περιοχή αύριο το πρωί, με έντονα φαινόμενα όπως βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ.

Ο Δήμος Ζακύνθου καλεί τους πολίτες «να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή, να περιορίσουν στις απολύτως αναγκαίες τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας».