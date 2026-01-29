Κακοκαιρία Kristin: Ήχησε το 112 στη Ροδόπη - Κίνδυνος υπερχείλισης ποταμών

Η κακοκαιρία Kristin σαρώνει πολλές περιοχές της χώρας ενώ το 112 ήχησε στη Ροδόπη καλώντας τους κατοίκους σε ετοιμότητα, λόγω πιθανής υπερχείλισης παρακείμενων ποταμών.

Το 112 ήχησε στα χωριά του Ηφαίστου και της Μελέτης στη Ροδόπη.

Συγκριμένα, αναφέρει το μήνυμα: «Αν βρίσκεστε στις περιοχές Μελέτη και Ήφαιστος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης παραμείνετε σε ετοιμότητα λόγω πιθανής υπερχείλισης παρακείμενων ποταμών

Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.»

Όπως μεταδίδει το e-evros.gr, η κακοκαιρία έκανε την παρουσία της για τα καλά από το πρωί της Πέμπτης σε όλη τη Θράκη, με ανέμους και έντονες βροχοπτώσεις.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ήδη ενημερώσει ότι οι μετακινήσεις πρέπει να γίνονται με μεγάλη προσοχή, να αποφεύγονται οι παραποτάμιες περιοχές και οπωσδήποτε οι «ιρλανδικές διαβάσεις» ποταμών και ρεμάτων.

Στην Αλεξανδρούπολη από τους δυνατούς ανέμους ελάχιστοι παραγωγοί εμφανίστηκαν στην εβδομαδιαία λαϊκή αγορά, ενώ στο λιμάνι η εικόνα ήταν εντυπωσιακή με τα κύματα και τις ριπές ανέμου, που θύμισαν την καταστροφική θύελλα της 1οης Ιανουαρίου.

Σε ένα άλλο σημείο που «ξύπνησαν» επώδυνες μνήμες ήταν ο Απαλός, όπου πολλά σημεία του οικισμού και το Δημοτικό Σχολείο αποκλείστηκαν από τα όμβρια νερά.

Αυτό το φαινόμενο έχει επαναληφθεί πολλές φορές στο παρλεθόν και μάλιστα σε μία περίπτωση ένας πυροσβέστης είχε χάσει τη ζωή του μέσα στα νερά, την ώρα του καθήκοντος.

Οι περιοχές που θα χτυπήσει η κακοκαιρία Kristin

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο δελτίο καιρού της ΕΜΥ, η κακοκαιρία «Kristin», θα «χτυπήσει»:

στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο και τη δυτική και κεντρική Στερεά μέχρι τις μεσημβρινές ώρες.

στη δυτική Πελοπόννησο μέχρι αργά το απόγευμα.

στη Θράκη μέχρι το βράδυ.

στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα.

στην Αττική πρόσκαιρα τις μεσημβρινές ώρες.