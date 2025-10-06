Κακοκαιρία - Μαρουσάκης: Το βαρομετρικό χαμηλό φέρνει χιόνια - Πού θα «χτυπήσει»

Μικρή, χειμερινή επιδείνωση «παρουσιάζει» από σήμερα, Δευτέρα 6 Οκτωβρίου, ο καιρός, καθώς βαρομετρικό χαμηλό από την περιοχή της Αδριατικής Θάλασσας θα προκαλέσει το σύντομο, παρά ταύτα έντονο, κύμα κακοκαιρίας.

Όπως είπε στη νεότερη πρόγνωσή του ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης, η κακοκαιρία θα απασχολήσει τη χώρα από τα βορειοδυτικά προς τα νοτιοανατολικά τμήματά της, με τα χαρακτηριστικά της να είναι αρκετά κοινά με την προηγούμενη.

Ειδικότερα, θα εκδηλωθούν τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα αφορούν θαλάσσιες και παραθαλάσσιες εκτάσεις, δυνατοί άνεμοι σε ξηρά και θάλασσα, και πτώση της θερμοκρασίας, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε χιόνια, κυρίως στα ψηλά βουνά της ηπειρωτικής χώρας.

Κακοκαιρία: Σε ποιες περιοχές θα πέσουν καταιγίδες

Ξεκίνημα της εβδομάδας σήμερα (06/10) με τον καιρό να είναι άκρως φθινοπωρινός με κύρια χαρακτηριστικά τις βροχές και τις καταιγίδες που φέρνει η κακοκαιρία Barbara.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, για σήμερα αναμένονται πιθανώς κατά τόπους έντονες βροχές και καταιγίδες μέχρι αργά το απόγευμα στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά και από τις απογευματινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου .

Αρχικά στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους έντονες. Τα φαινόμενα βαθμιαία θα επεκταθούν και στην υπόλοιπη χώρα.

Πρόσκαιρη εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται από αργά το απόγευμα στα δυτικά ενώ στην υπόλοιπη χώρα τα φαινόμενα θα διατηρηθούν και είναι πιθανό στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη καθώς και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από τις απογευματινές ώρες να είναι κατά τόπους έντονα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ στρεφόμενοι γρήγορα στα δυτικά και βαθμιαία στα βόρεια σε βορείων διευθύνσεων 5 με 6 με τάση ενίσχυσης στα 7 μποφόρ στα βόρεια πελάγη.

Η θερμοκρασία στα βόρεια θα φτάσει τους 18 με 20 και τοπικά τους 21 βαθμούς αλλά στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά δεν θα ξεπεράσει τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει τους 22 με 23 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά, τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.