Κακοκαιρία: Πώς θα επηρεάσουν τη χώρα τα δύο βαρομετρικά χαμηλά - Προειδοποίηση Καλλιάνου

Με τον Μάρτη να μας αφήνει πίσω, φαίνεται πως η τυπική κακοκαιρία και αστάθεια που εκδηλώνεται αυτή την περίοδο θα συνεχιστεί και την Πρωταπριλιά, με την ασυναρτησία των φαινομένων να συνοδεύουν ταιριαστά μία μέρα αφιερωμένη στις «φάρσες».

Όπως προειδοποιεί ο Γιάννης Καλλιάνος, «η πιθανή αλληλεπίδραση δυο βαρομετρικών χαμηλών καθιστά την κακοκαιρία της Πρωταπριλιάς πιο απρόβλεπτη. Την Τετάρτη 1/4 και την Πέμπτη 2/4, η πιθανή ταυτόχρονη παρουσία και εξέλιξή τους σε σχετικά μικρή γεωγραφική απόσταση θα αποτελέσει μία ιδιαίτερα σύνθετη δυναμική κατάσταση.

Στην συγκεκριμένη κακοκαιρία της Πρωταπριλιάς και της επομένης ημέρας, θα παρατηρηθεί πιθανότατα η ανάπτυξη δύο οργανωμένων χαμηλών...τα οποία θα κινηθούν προς το Αιγαίο, όπως χαρακτηριστικά φαίνεται στους προγνωστικούς χάρτες».

Κακοκαιρία: Η πορεία των βαρομετρικών χαμηλών

Ο κ. Καλλιάνος αναλύει σχετικά: «Η διάταξη αυτή θα δημιουργήσει ένα περιβάλλον αμοιβαίας δυναμικής αλληλεπίδρασης, το οποίο θα επηρεάσει τόσο την εξέλιξη των συστημάτων όσο και τη χωρική και χρονική κατανομή των φαινομένων.

Όταν δύο τέτοια συστήματα συνυπάρχουν σε κοντινή απόσταση, τότε δύναται να συμβούν τα ακόλουθα :

Οι τροχιές των χαμηλών καθίστανται πιο δύσκολα προβλέψιμες.

Δημιουργούνται περιοχές ενισχυμένης σύγκλισης.

Η αλληλεπίδραση αυτή δεν είναι στατική, αλλά εξελίσσεται χρονικά, με τα δύο συστήματα να επηρεάζουν συνεχώς το ένα το άλλο.

Άρα αυτή η συνύπαρξη και η αλληλεπίδραση των δύο βαρομετρικών χαμηλών μπορεί να προκαλέσει:

Τοπικά μεγάλη ενίσχυση φαινομένων.

Εντονότερες βροχοπτώσεις σε ζώνες σύγκλισης.

Αυξημένη πιθανότητα ακόμη πιο ισχυρών καταιγίδων, ιδιαίτερα όπου υπάρχει υποστήριξη και στα ανώτερα στρώματα.

Περαιτέρω ενίσχυση των ανέμων και πιθανές ριπές μεγάλης έντασης.

Σημαντικές διαφορές φαινομένων σε μικρές αποστάσεις.

Περιοχές με έντονα φαινόμενα δίπλα σε περιοχές με ασθενή δραστηριότητα.

Ακολουθούν χάρτες:

Των περιοχών που πιθανότατα θα σημειωθούν τα πιο ισχυρά φαινόμενα την Τετάρτη (εσωτερικό κόκκινο καμπυλών), χωρίς να σημαίνει ότι στην υπόλοιπη χώρα θα είναι ήπιες οι βροχές. Αντιθέτως, και οι μπλέ χρωματισμοί υποδηλώνουν ισχυρές κατά διαστήματα και κατά τόπους βροχοπτώσεις. Ο χάρτης αυτός (meteoam.it) υποδηλώνει και τον 24ωρο υετό της Τετάρτης, όπου οι κόκκινοι χρωματισμοί δίνουν τις περιοχές όπου αναμένονται πάνω από 50mm νερού, ενώ στις ακόμα πιο σκούρες κόκκινες περιοχές βρίσκονται τα τμήματα που θα δεχθούν (με βάση την πρόγνωση) πάνω από 70mm νερού, φτάνοντας ή και ξεπερνώντας τα 100mm νερού αντίστοιχα.

Της κατανομής του 24ωρου υετού από το ECMWF που φαίνονται πάλι οι ίδιες περιοχές που θα δεχθούν πιθανότατα τον μεγαλύτερο όγκο νερού.

Το πεδίο των πιέσεων στην επιφάνεια όπου πιθανότα θα λάβει χώρα η αλληλεπίδραση 2 βασικών βαρομετρικών χαμηλών σε σχετικά μικρή απόσταση μεταξύ τους.

ΥΓ : Έχουν ξαναυπάρξει πολλές φορές παρόμοιες κακοκαιρίες που επηρέασαν την χώρα μας, ασφαλώς και δεν θα είναι πρωτοφανής. Απλώς, αν στην περιοχή μας τύχει και είναι πολυ ισχυρά τα φαινόμενα για κάποιο χρονικό διάστημα, καλό θα ήταν να προσέξουμε λίγο και να περιορίσουμε τις μετακινήσεις μας. Μέχρι εκεί».