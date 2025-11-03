Κακοκαιρία προ των πυλών: Η προειδοποίηση του Κλέαρχου Μαρουσάκη για την εβδομάδα

Με άστατο καιρό ξεκινά η νέα εβδομάδα, καθώς η χώρα μας μπαίνει σε τροχιά κακοκαιρίας που θα κορυφωθεί από αύριο, Τρίτη, έως και την Πέμπτη.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου του OPEN, Κλέαρχου Μαρουσάκη, ένα βαρομετρικό χαμηλό προσεγγίζει την Ελλάδα από τα βόρεια-βορειοδυτικά, κατευθυνόμενο προς τα νότια-νοτιοανατολικά, φέρνοντας βροχές και κατά τόπους καταιγίδες.

Η σημερινή ημέρα ξεκίνησε με ηλιοφάνεια και ήπιες συνθήκες στις περισσότερες περιοχές. Ωστόσο, σταδιακά οι νεφώσεις θα πυκνώσουν και από το μεσημέρι οι βροχές θα κάνουν την εμφάνισή τους πρώτα στη δυτική Ελλάδα, από το Ιόνιο προς τα ηπειρωτικά.

Μέχρι το βράδυ τα φαινόμενα θα μετατοπιστούν ανατολικά, επηρεάζοντας τμήματα της κεντρικής, ανατολικής και βόρειας χώρας. Στο Ιόνιο δεν αποκλείονται και τοπικές καταιγίδες, χωρίς ωστόσο να αναμένονται ιδιαίτερα έντονα φαινόμενα.

Κλέαρχος Μαρουσάκης: Η πρόγνωση του καιρού

Παρά την αλλαγή του καιρού, η θερμοκρασία εξακολουθεί να κινείται σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή. Στη βόρεια Ελλάδα οι ελάχιστες τιμές ξεκινούν από τους 7 έως τους 13 βαθμούς, ενώ όσο κατεβαίνουμε νοτιότερα το θερμόμετρο ανεβαίνει στους 15 με 18 βαθμούς.

Στο νοτιοανατολικό Αιγαίο η θερμοκρασία φτάνει τους 21 βαθμούς, ενώ κατά τη διάρκεια της ημέρας αναμένεται να αγγίξει τους 25 και τοπικά ακόμη και τους 27 βαθμούς, κυρίως σε κεντρική, ανατολική και νότια Ελλάδα.

Στην Αττική η μέρα ξεκινά με λιακάδα και αραιές νεφώσεις, οι οποίες προς το απόγευμα θα πυκνώσουν, αφήνοντας περιθώριο για ασθενείς βροχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 25 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη, αντίστοιχα, η εικόνα είναι πιο μουντή, με λίγη συννεφιά από το πρωί, ενώ προς το βράδυ δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές βροχές, κυρίως γύρω από τον Θερμαϊκό.

Από αύριο, Τρίτη, και ιδιαίτερα την Τετάρτη, η κακοκαιρία θα επεκταθεί σε ολόκληρη τη χώρα. Οι βροχές θα είναι κατά τόπους έντονες, με έμφαση στην κεντρική, ανατολική και βόρεια Ελλάδα. Η αστάθεια θα διατηρηθεί έως και την Πέμπτη, οπότε και αναμένεται σταδιακή βελτίωση του καιρού.