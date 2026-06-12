Κακοκαιρία «σαρώνει» την Αττική: Πλημμύρισαν οι δρόμοι στις Αχαρνές - Χαλάζι στα Άνω Λιόσια

Έντονα πλημμυρικά φαινόμενα και σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων προκάλεσε η σφοδρή βροχόπτωση που έπληξε την τελευταία ώρα τις περιοχές των Αχαρνών και των Άνω Λιοσίων, θέτοντας τις αρμόδιες αρχές σε κατάσταση πλήρους επιφυλακής.

Στο επίκεντρο των προβλημάτων βρέθηκε η οδός Στρατηγού Κάλιαρη, η οποία οδηγεί προς τα Άνω Λιόσια. Λόγω του τεράστιου όγκου νερού, ο οδικός άξονας μετατράπηκε σε ορμητικό ποτάμι, καθιστώντας τη διέλευση των οχημάτων εξαιρετικά δυσχερή και επικίνδυνη.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αχαρνών καθώς και στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Οι αρχές προχωρούν σε συνεχείς ενημερώσεις των οδηγών, απευθύνοντας ισχυρή σύσταση σε όσους κινούνται από την περιοχή της Πάρνηθας να αποφύγουν τη συγκεκριμένη διαδρομή και, όπου είναι εφικτό, να πραγματοποιούν άμεσα αναστροφή.

Ανάλογη είναι η εικόνα και στα Άνω Λιόσια, όπου καταγράφηκε ισχυρή χαλαζόπτωση. Σε αρκετά σημεία το χαλάζι κάλυψε πλήρως το οδόστρωμα, ενώ πολλοί δρόμοι μετατράπηκαν σε μικρά ποτάμια. Η σφοδρότητα των φαινομένων οδήγησε επιπλέον στην πτώση τμήματος δέντρου, το οποίο κατέληξε στο οδόστρωμα, δυσκολεύοντας ακόμη περισσότερο την κίνηση των οχημάτων.

Παρά το γεγονός ότι τα βαρέα οχήματα καταφέρνουν προς το παρόν να κινούνται χωρίς μείζονα προβλήματα, οι αρχές υπογραμμίζουν με έμφαση ότι οι περιοχές όπου έχουν συγκεντρωθεί μεγάλες ποσότητες νερού παραμένουν άκρως επικίνδυνες. Συνιστάται στους πολίτες να επιδείξουν τη μέγιστη δυνατή προσοχή και να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις στα συγκεκριμένα σημεία του οδικού δικτύου.