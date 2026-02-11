Κακοκαιρία: Σε «Red Code» από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή η Αχαΐα και η Ηλεία

Σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code» τίθενται από σήμερα, Τετάρτη (11/02), και έως την Παρασκευή ορισμένες περιφέρειες της χώρας, λόγω των διαδοχικών κυμάτων κακοκαιρίας που αναμένεται να τις πλήξουν.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, μετά το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ, οι περιφερειακές ενότητες Αχαΐας και Ηλείας μπαίνουν σε «Red Code» για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.

Στο πλαίσιο αυτοί, οι περιφέρειες και οι δήμοι καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.).

Διαβάστε επίσης: Καιρός: «Εμμονικές βροχές σε 5 περιοχές» προβλέπει ο Τσατραφύλλιας - Πού θα «χτυπήσουν»

Το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ για την κακοκαιρία

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, από σήμερα το βράδυ και έως την Παρασκευή αναμένονται ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πολύ ενισχυμένοι άνεμοι.

Από σήμερα το βράδυ και έως το πρωί της Πέμπτης τα φαινόμενα θα «χτυπήσουν»:

στα νησιά του Ιονίου από Λευκάδα και νοτιότερα, τη δυτική Πελοπόννησο και τη δυτική Στερεά από νωρίς το βράδυ σήμερα έως και τις πρώτες ώρες αύριο

στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και την ανατολική Πελοπόννησο κατά τη διάρκεια της νύχτας σήμερα προς αύριο

στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη (κυρίως σε Θάσο, Σαμοθράκη και παράκτια ηπειρωτικών περιοχών) έως και τις πρωινές ώρες αύριο

στα Δωδεκάνησα και τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου έως και τις πρωινές ώρες αύριο.

Παράλληλα, ισχυροί έως θυελλώδεις νότιοι νοτιοδυτικοί άνεμοι θα πνέουν,

στη δυτική Ελλάδα σήμερα το βράδυ

στο νότιο Αιγαίο (περιοχή Κρήτης, Κυκλάδων και Δωδεκανήσων) έως και τις πρωινές ώρες αύριο

Πότε και πού «χτυπά» το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας

Από τη δεύτερη διαταραχή (από αργά το απόγευμα αύριο έως και τις πρωινές ώρες της Παρασκευής) προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες:

στη δυτική και νότια Πελοπόννησο και τα νησιά του Ιονίου Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Ιθάκη από αργά αύριο το απόγευμα έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής (13/2)

στην Κρήτη και τις Κυκλάδες κατά τη διάρκεια της νύχτας αύριο προς Παρασκευή.

στα Δωδεκάνησα και τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου την Παρασκευή έως και τις πρωινές ώρες.

στη Θράκη πρόσκαιρα το πρωί της Παρασκευής.

Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι θα πνέουν,

στη δυτική Ελλάδα αύριο το βράδυ (νότιοι νοτιοδυτικοί άνεμοι) και τις πρωινές ώρες της Παρασκευής (δυτικοί βορειοδυτικοί άνεμοι) και

στο νότιο Αιγαίο (περιοχή Κρήτης, Κυκλάδων και Δωδεκανήσων) την Παρασκευή έως το μεσημέρι.