Κακοκαιρία: Τεράστιες ζημιές και κατολισθήσεις σε Αχαΐα και Ηλεία - Πότε θα «ηρεμήσουν» τα έντονα φαινόμενα

Αν και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού σήμερα το πρωί (14/2), ήδη τις τελευταίες ημέρες έχουν καταγραφεί προβλήματα από τα κύματα κακοκαιρίας σε Αχαΐα και Ηλεία.

Στο Κατάκολο, βράχος περίπου 40 τόνων αποκολλήθηκε, λόγω των έντονων βροχοπτώσεων, από το βουνό και απειλεί κατοικίες. Ο βράχος έχει «φρακάρει» σε δέντρα, ενώ ο δήμος βρίσκεται σε επιφυλακή και πραγματοποιεί ελέγχους στην περιοχή.

Την ίδια στιγμή, στην ίδια περιοχή, ένας ακόμη βράχος έπεσε πάνω σε σπίτι και το ισοπέδωσε, σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ. Ευτυχώς, δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Η γενικότερη εικόνα σε Αχαΐα και Ηλεία, αν εξαιρέσει κανείς τη σημερινή ηλιοφάνεια, παραμένει ανησυχητική, καθώς κατολισθήσεις και πλημμυρικά φαινόμενα κυριαρχούν.

Χθες το βράδυ σημειώθηκε κατολίσθηση στην Αγία Τριάδα Ηλείας, στην Εθνική Οδό, όπου απομακρύνθηκαν φερτά υλικά.

Έντονος είναι ο φόβος για την εξέλιξη του φαινομένου, καθώς μετά τη σημερινή πρωινή «ανάσα», οι μετεωρολόγοι κάνουν λόγο για επιπλέον βροχές και έντονα καιρικά φαινόμενα έως και την Τρίτη το πρωί.