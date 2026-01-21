Κακοκαιρία: Τι ισχύει για τα σχολεία στην Αττική την Πέμπτη

Τα σχολεία θα λειτουργήσουν κανονικά την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου, καθώς η Περιφέρεια Αττικής εκτιμά ότι ο καιρός θα παρουσιάσει αισθητή βελτίωση και δεν απαιτείται αναστολή μαθημάτων.

Παρότι οι βροχές συνεχίζονται, το κύμα κακοκαιρίας δείχνει σημάδια υποχώρησης. Η ΕΜΥ προβλέπει ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως το μεσημέρι της Πέμπτης, με τα φαινόμενα να μετατοπίζονται προς το Αιγαίο από το απόγευμα.

Στα ορεινά και ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας καταγράφονται έντονες χιονοπτώσεις, ενώ σε Θεσσαλία και Μακεδονία εμφανίζονται ακόμη και σε χαμηλότερα υψόμετρα. Οι άνεμοι παραμένουν θυελλώδεις σε αρκετές περιοχές.

Ειδικότερα, η απόφαση του Περιφερειάρχη για το κλείσιμο των σχολείων της Αττικής, κατόπιν εισήγησης των μελών της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, της Πολιτικής Προστασίας και της ΕΜΥ, αφορούσε μόνο τη σημερινή (Τετάρτη 21 Ιανουαρίου) ημέρα.

Ως εκ τούτου και δεδομένου του γεγονότος ότι δεν προκύπτει σχετική ανάγκη από τα τρέχοντα μετεωρολογικά μοντέλα, τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και τα νυχτερινά σχολεία στην Αττική, θα λειτουργήσουν κανονικά αύριο Πέμπτη 22 Ιανουαρίου. Διευκρινίζεται ωστόσο, πως εφόσον κατά τόπους παρατηρηθούν προβλήματα, τότε τυχόν ζητήματα θα εξεταστούν περιπτωσιακά.

Συναγερμός & προειδοποιήσεις

Πολλές περιοχές βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή λόγω των έντονων φαινομένων. Το 112 έστειλε μήνυμα στους κατοίκους της Αττικής, καλώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.

Τα ισχυρά φαινόμενα κορυφώνονται από το μεσημέρι έως το απόγευμα της Τετάρτης.