Κακοκαιρία τριών ημερών από Σάββατο με καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους: Πότε «χτυπά» την Αττική

Νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να πλήξει από το Σάββατο (31/01) το βράδυ, μεγάλο μέρος της επικράτειας, με σφοδρές καταιγίδες και χιονοπτώσεις να συνθέτουν το σκηνικό του καιρού.

Όπως σημειώνει ο μετεωρολόγος του ALPHA, Γιώργος Τσατραφύλλιας, η κακοκαιρία αναμένεται να ξεκινήσει από τη Δυτική Ελλάδα και να επεκταθεί σε όλη την επικράτεια από την Κυριακή (01/02).

Πυκνές χιονοπτώσεις σε χαμηλά υψόμετρα θα σημειωθούν στη Βόρεια Ελλάδα, ενώ θυελλώδεις άνεμοι και ισχυρές βροχοπτώσεις στη Δυτική Ελλάδα και στο Ανατολικό Αιγαίο.

Το πέρασμα της κακοκαιρίας δεν θα αφήσει ανεπηρέαστη την Αττική, όπου θα δούμε ισχυρές καταιγίδες από την Κυριακή. Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας προειδοποίησε για σχετικά μεγάλα ύψη βροχής, που χρειαζονται προσοχή.

Η κακοκαιρία αναμένεται να κρατήσει έως και την Δευτέρα (02/02) το πρωί, οπότε και θα σημειωθούν έντονα καιρικά φαινόμενα στα ανατολικά νησιωτικά τμήματα, με ισχυρούς ανέμους που θα φτάσουν τα 8 με 9 μποφόρ από την Κυριακή.

Η θερμοκρασία αναμένεται να μείνει σε σταθερά επίπεδα, πράγμα που σημαίνει, όπως επεσήμανε ο κ. Τσατραφύλλιας ότι δεν θα δούμε χιονοπτώσεις σε χαμηλά υψόμετρα ούτε τον Φεβρουάριο.

Νέο καμπανάκι Μαρουσάκη: Έρχονται θυελλώδεις άνεμοι και χαλάζι παντού

Η χώρα εισέρχεται σε μια περίοδο διαδοχικών συστημάτων κακοκαιρίας, με το σημαντικότερο κύμα να αναμένεται από το απόγευμα του Σαββάτου έως και το βράδυ της Δευτέρας, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Όπως επισημαίνει, η επερχόμενη κακοκαιρία φέρει χαρακτηριστικά χειμωνιάτικου τύπου και απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή.

Ο Μαρουσάκης εξηγεί ότι η κακοκαιρία θα προκληθεί από ένα πολύ βαθύ και καλά οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό, το οποίο θα δώσει φαινόμενα με μεγάλη ένταση, διάρκεια και γεωγραφική έκταση.