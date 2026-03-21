Κακουργηματική δίωξη για τον TikToker στην υπόθεση των αναβολικών: Υπό κράτηση μέχρι την απολογία του

Kακουργηματική ποινική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος γνωστού TikToker και bodybuilder, ο οποίος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, για διακίνηση αναβολικών.

Περιπολικό της ΕΛΑΣ | Eurokinissi
Νέες εξελίξεις προέκυψαν με την υπόθεση της παράνομης διακίνησης αναβολικών και συμπληρωμάτων διατροφής και στον εμπλεκόμενο TikToker και bodybuilder ασκήθηκε κακουργηματική ποινική δίωξη.

Υπενθυμίζεται ότι, νωρίτερα σήμερα (21/3) η ΕΛΑΣ ξεσκέπασε γνωστή εγκληματική ομάδα η οποία φέρεται να διακινούσε αναβολικά και παράνομα συμπληρώματα διατροφής με δράση στη Θεσσαλονίκη. Για την υπόθεση συνελήφθησαν τρία άτομα  με οικογενειακούς δεσμούς μεταξύ τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, ο βασικός κατηγορούμενος οδηγήθηκε το πρωί του Σαββάτου 21 Μαρτίου ενώπιον του Εισαγγελέα, όπου του ασκήθηκε δίωξη σε βαθμό κακουργήματος, μεταξύ άλλων για παραβάσεις της σχετικής νομοθεσίας (άρθρο 97-98), και παραπέμφθηκε στον αρμόδιο ανακριτή.

Από την πλευρά του ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί, ενώ έως τότε θα παραμείνει υπό κράτηση.

 

