Κακουργηματική δίωξη για τον TikToker στην υπόθεση των αναβολικών: Υπό κράτηση μέχρι την απολογία του

Νέες εξελίξεις προέκυψαν με την υπόθεση της παράνομης διακίνησης αναβολικών και συμπληρωμάτων διατροφής και στον εμπλεκόμενο TikToker και bodybuilder ασκήθηκε κακουργηματική ποινική δίωξη.

Υπενθυμίζεται ότι, νωρίτερα σήμερα (21/3) η ΕΛΑΣ ξεσκέπασε γνωστή εγκληματική ομάδα η οποία φέρεται να διακινούσε αναβολικά και παράνομα συμπληρώματα διατροφής με δράση στη Θεσσαλονίκη. Για την υπόθεση συνελήφθησαν τρία άτομα με οικογενειακούς δεσμούς μεταξύ τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, ο βασικός κατηγορούμενος οδηγήθηκε το πρωί του Σαββάτου 21 Μαρτίου ενώπιον του Εισαγγελέα, όπου του ασκήθηκε δίωξη σε βαθμό κακουργήματος, μεταξύ άλλων για παραβάσεις της σχετικής νομοθεσίας (άρθρο 97-98), και παραπέμφθηκε στον αρμόδιο ανακριτή.

Από την πλευρά του ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί, ενώ έως τότε θα παραμείνει υπό κράτηση.